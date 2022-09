4 αποτελεσματικές συνήθειες για να «κάψετε» λίπος πιο γρήγορα

Η απώλεια βάρους και λίπους πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία. Ενώ δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν προσέχετε παραπάνω την διατροφή σας, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που αν υιοθετήσετε στην καθημερινότητά σας, θα καταφέρετε να χάσετε τόσο λίπος όσο και βάρος πιο γρήγορα και χωρίς κόπο.

Οι συνήθειες για να κάψετε λίπος πιο γρήγορα

Αν και πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν την αργή και σταθερή προσπάθεια ως καλύτερη επιλογή, οι ειδικοί προτείνουν ορισμένες συνήθειες που μπορούν να επιταχύνουν την καύση λίπους, μειώνοντας τις θερμίδες που καταναλώνετε και αυξάνοντας τον μεταβολισμό σας.

Οι συνδυασμοί που… κερδίζουν

Μία συμβουλή που μπορεί να σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε την πείνα ενώ χτίζετε μυς είναι μαζί με τους υδατάνθρακες να καταναλώνετε και πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη αφομοιώνεται πιο αργά, επομένως θα αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το γεύμα, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε λιγότερες θερμίδες που καταναλώνονται συνολικά.

Επιπλέον, οι πρωτεΐνες (αυγά, ξηροί καρποί, ψάρια, φασόλια, όσπρια και γαλακτοκομικά προϊόντα) εμποδίζουν τους υδατάνθρακες που τρώτε να μετατραπούν γρήγορα σε γλυκόζη που επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματός σας, αυξάνοντας το σάκχαρό σας.

Ο άλλος λόγος που θέλετε να τρώτε πρωτεΐνη με κάθε γεύμα είναι ότι είναι το δομικό στοιχείο της μυϊκής ανάπτυξης και οι μύες είναι μεταβολικά πιο ενεργοί από το λίπος, επιτρέποντας στο σώμα σας να καίει περισσότερες θερμίδες ακόμα και όταν είστε σε ηρεμία.

Πράσινα λαχανικά καθημερινά

Το λίπος που θέλετε περισσότερο να αποβάλλετε μέσω πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών ονομάζεται σπλαχνικό λίπος. Αυτό βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιά σας, περιβάλλοντας κρίσιμα όργανα όπως το συκώτι και το πάγκρεας. Η έρευνα δείχνει ότι το σπλαχνικό λίπος εκκρίνει βιοχημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν μεταβολικό σύνδρομο, καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένους καρκίνους.

Τα σκούρα όμως φυλλώδη πράσινα όπως σπανάκι, λάχανο, ρόκα και οι λαχανίδες μπορούν να σας βοηθήσουν να το «κάψετε».

Σε επιστημονική μελέτη στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, επισημαίνεται ότι η κατανάλωση πολλών μη αμυλούχων, σκουρόχρωμων λαχανικών, όπως τα παραπάνω, σχετίζεται με μειωμένο σπλαχνικό κοιλιακό λίπος καθώς και λίπος μέσα στο συκώτι.

Αυτά τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά είναι υπερτροφές επειδή είναι χαμηλές σε θερμίδες -μόλις περίπου 10 έως 15 θερμίδες ανά φλιτζάνι- και περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη Κ, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, βιταμίνη C και κυρίως αδιάλυτες φυτικές ίνες.

Καφές πριν την γυμναστική

Η καφεΐνη είναι ένα διεγερτικό που είναι ευρέως γνωστό για την αύξηση της εγρήγορσης τόσο της γνωστικής λειτουργίας όσο και του μεταβολισμού, με τον τελευταίο να συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Αναμφίβολα έχετε αισθανθεί την «έκρηξη» ενέργειας μετά τον καφέ σας, καθώς ο καρδιακός σας ρυθμός αυξάνεται και το ίδιο συμβαίνει και με τον μεταβολισμό σας.

Τώρα, μικρή έρευνα στο Journal of the International Society of Sports Nutrition προτείνει ότι ένα ενισχυτικό καφεΐνης αυξάνει την καύση λίπους όταν συνδυάζεται με άσκηση.

Συγκεκριμένα όταν οι ερευνητές έδωσαν στους συμμετέχοντες καφεΐνη ίση με την ποσότητα ενός φλιτζανιού καφέ 30 λεπτά πριν από την πρωινή και βραδινή προπόνηση, παρουσίασαν σημαντική «αύξηση στο ποσοστό οξείδωσης του λίπους σε ολόκληρο το σώμα».

Έτσι πριν να πάτε γυμναστήριο, για τρέξιμο ή και για ένα απλό περπάτημα, πιείτε λίγο καφέ, παραλείποντας όμως τη ζάχαρη και τις κρέμες, που προσθέτουν περισσότερες θερμίδες από όσες θα κάψετε.

Χωρίς κρέας για μια μέρα

Η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και λιγότερου κρέατος είναι μια εξαιρετική συνήθεια για την υγεία καθώς και για την απώλεια βάρους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνετε απόλυτα βίγκαν για να αποκομίσετε τα οφέλη. Συνηθίστε να φτιάχνετε ένα δείπνο κάθε εβδομάδα χωρίς κρέας και επικεντρωθείτε στη φυτική πρωτεΐνη.

Σε έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης διαπιστώθηκε ότι οι φυτικές πρωτεΐνες ικανοποιούν ακόμη περισσότερο την πείνα από γεύματα με βάση το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας και κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο χορτάτοι.

Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν ένα χορτοφαγικό γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κατανάλωναν 12% λιγότερες θερμίδες στο επόμενο γεύμα τους σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν κρέας.