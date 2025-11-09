ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε σε κλίμα αποθέωσης στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23.

Σημειώνεται πως στον περσινό Μαραθώνιο, ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν δεύτερος ενώ είχε βγει πρώτος το 2023 με ατομικό 2:16:28.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πετρούπολη της Αττικής. Μικρός ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής και ασχολήθηκε με το τζούντο. Ξεκίνησε το στίβο αργά, το 2013 και μέσω του αθλητισμού κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του σε ναρκωτικές ουσίες. Στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους Έλληνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις και βοηθά με όλες του τις δυνάμεις στην επανένταξη ανθρώπων ευάλωτων στις καταχρήσεις. (Πηγή: segas.gr)

