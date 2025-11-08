8 Νοεμβρίου:Χρόνια Πολλά Πολεμική Αεροπορία

Στις 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία, γιορτάζουν τα ελληνικά «φτερά», γιορτάζουν οι «Ίκαροι» που καθημερινά υπερασπίζονται τα δίκαια της πατρίδας μας.

Oι Έλληνες πιλότοι είναι αυτοί που πετούν μέρα και νύχτα, με όλες τις καιρικές συνθήκες δίνοντας ηχηρές απαντήσεις σε όποιον αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Τίποτα δεν τους σταματά μπροστά στον όρκο και το καθήκον. Με τόλμη και σπουδαίες ικανότητες, γραφούν καθημερινά με χρυσά γράμματα τις σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας.