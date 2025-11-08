ΕΛΛΑΔΑ

8 Νοεμβρίου:Χρόνια Πολλά Πολεμική Αεροπορία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία, γιορτάζουν τα ελληνικά «φτερά», γιορτάζουν οι «Ίκαροι» που καθημερινά υπερασπίζονται τα δίκαια της πατρίδας μας.

Oι Έλληνες πιλότοι είναι αυτοί που πετούν μέρα και νύχτα, με όλες τις καιρικές συνθήκες δίνοντας ηχηρές απαντήσεις σε όποιον αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Τίποτα δεν τους σταματά μπροστά στον όρκο και το καθήκον. Με τόλμη και σπουδαίες ικανότητες, γραφούν καθημερινά με χρυσά γράμματα τις σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για...

0
Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως...

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από...

0
Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι...

Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για...

0
Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως...

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από...

0
Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST