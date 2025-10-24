85α Αρκάδια : Πάρε μέρος στον Ιστορικότερο Αγώνα της Ελλάδος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ

Ο.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΣΟΧΩΡΑ)

85α ΑΡΚΑΔΙΑ

Πρόσκληση

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τα

«85α Αρκάδια» που διεξάγονται στο Ρέθυμνο, στη μνήμη του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα) και ώρα 12:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

14:00-17:00 Αγώνες Πατινιών ΔΑΚ Γάλλου

18:00 – 21:00 στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

Διανομή υλικού των Αρκάδιων αγώνων

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

08:15 Εκκίνηση για τους αθλητές/τριές του δυναμικού βαδίσματος επί της Αρκάδιας διαδρομής από την Ι. Μ .Αρκαδίου.

09:30 Αρχιερατικό τρισάγιο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου στην πυριτιδαποθήκη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

09:40 Αφή της φλόγας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης

και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομο.

10:00 Αγώνας Δρόμου 1.000μ. αθλητών/τριών ΑΜΕΑ με εκκίνηση από το εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου και τερματισμό στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

10:10 Αγώνας Δρόμου 2.000μ. μαθητών/τριών γυμνασίου με εκκίνηση και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

10:20 Αγώνας Δρόμου 2.000μ. μαθητών/τριών λυκείου με εκκίνηση και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

10:30 Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 6.000μ. με εκκίνηση και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

11:30 Εκκίνηση Αρκάδιου Δρόμου Ανδρών – Γυναικών από την Ι.Μ. Αρκαδίου και τερματισμό στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

12:00 Τελετή έναρξης 85ων Αρκάδιων αγώνων.

12:10 Άφιξη φλόγας από την Ι.Μ. Αρκαδίου από μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Άδελε.

12:15 Μουσικό πρόγραμμα από την Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου.

12:25 Αγώνας Δρόμου 1.000μ. μαθητριών δημοτικών σχολείων με εκκίνηση από το εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου και τερματισμό στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

12:30 Αγώνας Δρόμου 1.000μ. μαθητών δημοτικών σχολείων με εκκίνηση από το εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου και τερματισμό στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνης (Σοχώρα).

12:35 Τιμητική βράβευση βετεράνων αθλητών των Αρκάδιων Αγώνων

Απονομές των αγωνισμάτων

• Αγώνας δρόμου ΑΜΕΑ 1000 μέτρων

• Αγώνας δρόμου 2000 μέτρων μαθητών/τριών γυμνασίου

• Αγώνας δρόμου 2000 μέτρων μαθητών/τριών λυκείου

• Λαϊκός Αγώνας δρόμου 6000μ.

12:35 Κρητικό βόλι: α) ανδρών, β) βετεράνων

12:45 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

13:00 Αθλητικά δρώμενα για τους μαθητές/τριες των Δημοτικών σχολείων σε αγωνίσματα του Στίβου (Kids Athletics) από την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ρεθύμνου.

13:15 Κρητικό βόλι μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων

13:30 Απονομές των αγωνισμάτων:

• Κρητικό βόλι βετεράνων

• Κρητικό βόλι ανδρών

• Αγώνας δρόμου 1000μ. μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων

• Κρητικό βόλι μαθητών/τριών

• Αρκάδιος Δρόμος ανδρών

• Αρκάδιος Δρόμος γυναικών

• Ρεθυμνιώτες αθλητές Αρκάδιου Δρόμου

• Ρεθυμνιώτισσες αθλήτριες Αρκάδιου Δρόμου

14:30 Λήξη των 85ων Αρκάδιων Αγώνων

ΕΠΑΘΛΑ

Α) Στον Αρκάδιο Δρόμο Ανδρών – Γυναικών θα απονεμηθούν:

1) Έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές – νικήτριες και μετάλλιο.

2) Έπαθλα και μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους Ρεθεμνιώτες – Ρεθεμνιώτισσες.

3) Αναμνηστικό μετάλλιο σε όσους αθλητές – αθλήτριες τερματίσουν.

Ρεθεμνιώτες – Ρεθεμνιώτισσες είναι όσοι έχουν ΚΑΤΑΓΩΓΗ (ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ) από την Περιφέρεια ενότητα Ρεθύμνου ή ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης.

Β) Στο Κρητικό Βόλι:

-Ανδρών και Βετεράνων:

Θα απονεμηθούν Έπαθλα και μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές

Γ) 1000μ.Μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων

Θα απονεμηθεί έπαθλο στον πρώτο και πρώτη νικητή/τρια και μετάλλιο στους τρεις πρώτους/τες και μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

Δ) 2000μ.Μαθητών/τριών γυμνασίων

Θα απονεμηθεί έπαθλο στον πρώτο και πρώτη νικητή/τρια και μετάλλιο στους τρεις πρώτους/τες και μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

Ε) 2000μ.Μαθητών/τριών λυκείων

Θα απονεμηθεί έπαθλο στον πρώτο και πρώτη νικητή/τρια και μετάλλιο στους τρεις πρώτους/τες και μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

ΣΤ) Στο δυναμικό βάδισμα θα απονεμηθούν μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

Ζ) Στο δρόμο των 6.000 μ. Ανδρών – Γυναικών θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές-νικήτριες και μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

Η) Στο δρόμο 1.000μ για ΑΜΕΑ θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές-νικήτριες και μετάλλιο σε όσους-ες τερματίσουν.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Ηλεκτρονικές εγγραφές στην ιστοσελίδα: www.arkadiraces.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ.

Οι αθλητές – αθλήτριες πρέπει να έχουν εξεταστεί πριν από τους αγώνες από ιατρό με πρωτοβουλία και ευθύνη του σωματείου τους και των ιδίων για να διαπιστωθεί ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που δημιουργηθεί και προκύψει στους συμμετέχοντες και έχει σχέση με την έλλειψη προληπτικής ιατρικής εξέτασής τους (που είναι αποκλειστική ευθύνη τους), οι διοργανωτές σε κάθε περίπτωση δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Οι αθλητές – αθλήτριες του Αρκάδιου Δρόμου, του Δυναμικού Βαδίσματος και του δρόμου των 6.000 μ. θα υπογράψουν απαραίτητα πριν από τον αγώνα σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Στον Αρκάδιο δρόμο και στο δυναμικό βάδισμα η συμμετοχή είναι ελεύθερη για Άνδρες και Γυναίκες που έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2007.

Στον δρόμο 6.000 μ. η συμμετοχή είναι ελεύθερη για άνδρες και γυναίκες, που έχουν γεννηθεί μέχρι το 2010.

Στο Κρητικό βόλι οι αθλητές που γεννήθηκαν

Α) μέχρι και το 1975 θα αγωνιστούν με σφαίρα πέντε (5) κιλών.

Β) Οι γεννηθέντες από το 1976 έως 2008 θα αγωνιστούν με σφαίρα επτά (7) κιλών.

Γ) Οι μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων, θα αγωνιστούν με σφαίρα τριών (3) κιλών και θα πραγματοποιήσουν τρεις (3) προσπάθειες.

Η ώρα λήξης του Αρκάδιου Δρόμου και του Δυναμικού Βαδίσματος Ανδρών – Γυναικών είναι 14:30. Μετά την ώρα αυτή δεν θα υπάρχει τερματισμός – κατάταξη, ιατρική κάλυψη και όσοι αθλητές συνεχίζουν να τρέχουν, αγωνίζονται πλέον με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Οι αθλητές του Δυναμικού Βαδίσματος θα αναχωρήσουν για το Αρκάδι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με λεωφορείο και ώρα 07:00.

Οι αθλητές του Αρκάδιου δρόμου θα αναχωρήσουν για το Αρκάδι στις Κυριακή 3 Νοεμβρίου με λεωφορείο και ώρα 09:30.

Στους αθλητές – αθλήτριες δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Α.Ο. Ατρόμητος Ρεθύμνου υπήρξε ο πρώτος διοργανωτής των Αρκάδιων Αγώνων.

Το έτος 1930 διοργάνωσε με την έγκριση της Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τα Α΄ ΑΡΚΑΔΙΑ στο Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου.