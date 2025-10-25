Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ένα ολιστικό σχέδιο για την Ειδική Αγωγή στο Ρέθυμνο – ένα όραμα που γίνεται πράξη

Άρθρο του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη

Η Ειδική Αγωγή δεν είναι ένα ακόμη κεφάλαιο της εκπαίδευσης. Είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που θέλει να είναι δίκαιη και ανθρώπινη.

Είναι το σημείο όπου η πολιτεία αποδεικνύει αν σέβεται στην πράξη την αξιοπρέπεια κάθε παιδιού και αν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δίπλα στους πιο ευάλωτους. Για τη σημερινή κυβέρνηση αυτή η στάση υπήρξε από την αρχή συνειδητή επιλογή. Γιατί η επένδυση στην Ειδική Αγωγή είναι επένδυση στον πολιτισμό μας, στην ισότητα και στο μέλλον του τόπου.

Η πρόσφατη παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Ρέθυμνο και οι επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, όπως το 1ο Ειδικό Δημοτικό και το 16ο Δημοτικό, στάθηκαν η αφορμή για να αναδείξουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις εκπαιδευτικές υποδομές του τόπου μας και να δείξουμε πώς οι εθνικές μας επιλογές μεταφράζονται σε πράξη.

Η παρουσία της ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ μας έδωσε και την ευκαιρία να συζητήσουμε τον ολιστικό προγραμματισμό που προωθούμε στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου, το 16ο Δημοτικό, το υπό κατασκευή Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου, το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Μελιδονίου και οι εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας, με συνολικό κόστος που υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, αποτελούν χειροπιαστές παρεμβάσεις της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης που βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες μάθησης και αναβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο στο Ρέθυμνο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ειδική Αγωγή κατέχει ξεχωριστή θέση, Δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Ήδη, από το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της Ειδικής Εκπαίδευσης, προχωρώντας σε μια σειρά τομών και μεταρρυθμίσεων που αναβάθμισαν συνολικά το πλαίσιο:

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή, καλύπτοντας χρόνιες ανάγκες.

Αυξήθηκαν σημαντικά τα Τμήματα Ένταξης και οι παράλληλες στηρίξεις, εξασφαλίζοντας σε χιλιάδες μαθητές εξατομικευμένη υποστήριξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Ενισχύθηκε η προσβασιμότητα των σχολείων με παρεμβάσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα.

Δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και οικογενειών.

Προωθήθηκαν προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη, ώστε η διαφορετικότητα να γίνει πηγή μάθησης και όχι αποκλεισμού.

Στο Ρέθυμνο αξιοποιήσαμε αυτή τη συγκυρία με έργα και πρωτοβουλίες που αλλάζουν σταδιακά το τοπίο της ειδικής εκπαίδευσης, διεκδικώντας και πετυχαίνοντας σημαντικό αριθμό μόνιμων προσλήψεων εκπαιδευτικών αλλά και έργα υποδομής που αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό μας περιβάλλον.

Το νέο Ειδικό Σχολικό Συγκρότημα Ρεθύμνου – Ένα έργο οδηγός για ολόκληρη την Κρήτη

Κορυφαίο παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι η ανέγερση του νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος Ρεθύμνου στη θέση του πρώην ΚΕΓΕ στον Άγιο Μάρκο, το οποίο πήρε πρόσφατα το πράσινο φως για την έναρξη της κατασκευής του.

Ένα όραμα πολλών ετών παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 9,95 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης δεν ήταν αυτονόητη. Ήρθε μέσα από συντονισμένες ενέργειες του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και στη συνέχεια του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά μαζί με τον Δήμαρχο ΡεθύμνουΓιώργη Μαρινάκη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε σταθμό στη χρηματοδότηση έργων εκπαίδευσης, καθώς κατευθύνθηκαν στοχευμένα κονδύλια για τη δημιουργία πρότυπων ειδικών σχολικών υποδομών στην περιφέρεια, με το Ρέθυμνο να εντάσσεται στην πρώτη φάση υλοποίησης.

Η έγκριση της χρηματοδότησης εξασφάλισε τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και τη δρομολόγηση του έργου, με την πρόσφατη κατοχύρωση του σχήματος που θα τρέξει τη μελέτη και την κατασκευή του, να το θέτει πλέον και επίσημα σε φάση υλοποίησης.

Το νέο συγκρότημα θα ανεγερθεί σε οικόπεδο έντεκα στρεμμάτων και θα στεγάσει το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο με εβδομήντα πέντε μαθητές και το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σαράντα μαθητές. Με συνολική επιφάνεια 3.300 τετραγωνικών μέτρων, βιοκλιματικό σχεδιασμό, πλήρη προσβασιμότητα, χώρους θεραπειών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αυλές και γήπεδα, θα αποτελέσει έργο πρότυπο για όλη την Κρήτη.

Σχεδιασμός για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας στους Αρμένους

Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Ανοίξαμε τη συζήτηση για το τι γίνεται μετά, για το πώς στηρίζονται τα παιδιά και οι οικογένειες στην καθημερινότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάξαμε στον σχεδιασμό μας τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας στους Αρμένους. Πρόκειται για μια δομή που θα προσφέρει στήριξη και δημιουργικές δραστηριότητες σε παιδιά και οικογένειες, απαντώντας σε μια πραγματική κοινωνική ανάγκη.

Μετά την παραχώρηση από τον Δήμο Ρεθύμνου προς τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό κτηρίου στη θέση «Πατητήρα», στην περιοχή των Αρμένων, τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες υλοποιούνται με δωρεά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου στην Πολεοδομία για την έκδοση όρων δόμησης και οικοδομικής άδειας, ώστε να μπορέσουμε να αναζητήσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Από το 2019 έως το 2025 πραγματοποιήθηκαν 37 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και 113 στη δευτεροβάθμια ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν 29 νέα Τμήματα Ένταξης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, ενώ από φέτος λειτουργούν και 7 επιπλέον στη δευτεροβάθμια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σχολικών μονάδων στις 22 με περισσότερα από 900 παιδιά να ωφελούνται, περίπου 250 περισσότερα από πέρυσι.

Στο ίδιο διάστημα τοποθετήθηκαν πάνω από 2200 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με περίπου το μισό δυναμικό να καλύπτει ανάγκες ειδικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο το 2025, στις δύο πρώτες φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια, εντάχθηκαν περισσότεροι από 290 ειδικής αγωγής, ενισχύοντας αποφασιστικά τις σχολικές αίθουσες του νομού.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Και γι’ αυτό το Ρέθυμνο εξελίσσεται σήμερα σε σημείο αναφοράς για την Ειδική Αγωγή στην Κρήτη. Με τις γενικές παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με το νέο Ειδικό Σχολικό Συγκροτήμα Ρεθύμνου στο ΚΕΓΕ και με το Κέντρο Ημέρας στους Αρμένους, διαμορφώνεται ένα σχέδιο που δεν αφήνει κανένα παιδί στο περιθώριο.

Ως Βουλευτής Ρεθύμνου αισθάνομαι περηφάνια για όσα πετύχαμε, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για όσα έρχονται. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, γιατί η Ειδική Αγωγή δεν είναι συγκυριακή επιλογή. Είναι η πιο καθαρή μορφή επένδυσης στην ισότητα, στην αξιοπρέπεια και στο μέλλον του τόπου μας. Και αυτή την επένδυση θα την υπηρετήσουμε με συνέπεια, ώστε το Ρέθυμνο να συνεχίσει να προοδεύει και να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά της.