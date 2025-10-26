Υψηλές πληρότητες και τον Οκτώβριο στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου

Ο Μάιος ο χειρότερος μήνας για τον τουρισμό – Στροφή των επισκεπτών σε ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών

Πληρότητες κοντά στο 50% για τα ξενοδοχεία του Νότου

Υψηλές πληρότητες συνεχίζουν να καταγράφουν τα ξενοδοχεία του νομού Ρεθύμνου, παρά το γεγονός ότι βαδίζουμε αισίως μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, προς το τέλος της φετινής τουριστικής σεζόν του 2025.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες τόσο εντός και περιαστικά της πόλης του Ρεθύμνου, όσο και στο νότιο τμήμα του νομού αποτυπώνουν ένα θετικό πρόσημο στις αφίξεις επισκεπτών, σε συνέχεια μιας τουριστικής περιόδου που χαρακτηρίστηκε γενικότερα από περισσότερες διανυκτερεύσεις σε σχέση με τη αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2024.

Η φετινή τουριστική σεζόν είχε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τους μήνες υψηλής αιχμής, Ιούλιο και Αύγουστο να κινούνται χαμηλά σε προκρατήσεις και να αναγκάζουν τους ξενοδόχους να οδηγηθούν σε μεγάλες προσφορές για να εξασφαλίσουν τις συνηθισμένες, υψηλές πληρότητες, ενώ μήνες όπως ο Σεπτέμβριος, ο Απρίλιος και ο Ιούνιος, όπως είχε προβλεφθεί, εμφάνισαν ικανοποιητικές πληρότητες και αυξημένη επισκεψιμότητα.

Ο φετινός Μάιος για τα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου ήταν ένας από τους χειρότερους των τελευταίων ετών, όπως μαρτυρούν και τα στοιχεία διανυκτερεύσεων του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης σύμφωνα με τα οποία εμφανίζεται μία μείωση 2,62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συνολικά τώρα για όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων σε μία σύγκριση σε σχέση με το 2024, για τον μήνα Απρίλιο υπάρχει αύξηση 0,50% στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου, για τον Ιούνιο, αύξηση 1,64%, τον Ιούλιο, 0,55%, τον Αύγουστο 2,29%, τον Σεπτέμβριο 1,29%, ενώ τα στατιστικά του Οκτωβρίου εκκρεμούν ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί ο μήνας.

Όπως επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά για το σύνολο της τουριστικής περιόδου, όλοι σχεδόν οι μήνες ακολούθησαν ανοδική πορεία, ενώ όπως επίσης διακρίνεται ότι οι επισκέπτες εμφανίζουν μία στροφή προς καταλύματα χαμηλότερων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, με εξαίρεση τον Απρίλιο, όταν και τα περισσότερα ξενοδοχεία τρίτης κατηγορίας δεν είχαν ακόμα ανοίξει, για τον μήνα Μάιο, καταγράφεται αύξηση στις διανυκτερεύσεις 17,58% σε σχέση με το 2024, για τον Ιούνιο, αύξηση 14,78%, για τον Ιούλιο, 6,34%, για τον Αύγουστο 5% και για τον Σεπτέμβριο 3,49%.

Την μικρότερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις εμφάνισαν τα ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας, τα οποία με εξαίρεση τον Μάιο, όπου σημείωσαν πτώση στις διανυκτερεύσεις τους κατά 3,42%, τους υπόλοιπους μήνες εμφάνισαν οριακή αύξηση, που κυμάνθηκε από 0,13% έως και 2,45%, με τις λιγότερες διανυκτερεύσεις να καταγράφονται τον Ιούνιο και τις περισσότερες τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα στο Νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου, όπου τα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως ο Πλακιάς και η Αγία Γαλήνη έχουν πληρότητες που ξεπερνούν το 50% αυτήν την εποχή, με τις καιρικές συνθήκες να εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές, επιτρέποντας στους επισκέπτες, τόσο την πρόσβαση στη θάλασσα, όσο και άλλες δραστηριότητες.

«Υπάρχει πάντα η αίσθηση ότι ο κόσμος που έρχεται δεν είναι της ίδιας αγοραστικής δύναμης»

Αύξηση 3,11% στις διανυκτερεύσεις κατέγραψε η τουριστική σεζόν του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη προπέρσινη περίοδο του 2023, ενώ συγκεκριμένα ο Οκτώβρης σημείωσε αύξηση 8,93% σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2023.

Η τελική φετινή εικόνα της φετινής σεζόν αναμένεται να καταγράψει αντίστοιχα στατιστικά δείγματα με το 2024, με την πορεία του Οκτωβρίου να είναι καλή μέχρι στιγμής, όπως επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στα «Ρ.Ν.», ο Χαράλαμπος Μπιρλιράκης, αντιπρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης.

«Η χρονιά γενικότερα έχει πάει καλά, είναι μία καλή χρονιά στα επίπεδα της περσινής χρονιάς. Υπάρχει πάντα η αίσθηση ότι ο κόσμος που έρχεται δεν είναι της ίδιας αγοραστικής δυνατότητας και αυτήν την αίσθηση την αποκομίζουμε περισσότερο από την πόλη, γιατί βλέπουμε ότι είναι πιο σφιγμένος και πιο δύσκολος, παρόλα αυτά η κίνηση στα ξενοδοχεία είναι πάνω κάτω η ίδια», ανέφερε και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο, θεωρώ ότι θα κινηθούμε, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όπου και είχαμε επίσης έναν καλό Οκτώβρη. Θα κινηθούμε στα ίδια πλαίσια, ίσως και λίγο παραπάνω, καθώς είχαμε και το τουρνουά ποδοσφαίρου Socca που ολοκληρώθηκε και πριν από μερικές μέρες και δημιούργησε μία καλή κίνηση για την πόλη».

Σύμφωνα με τον κ. Μπιρλιράκη και όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, ολοένα και περισσότεροι είναι οι επισκέπτες που επιλέγουν χαμηλότερης κατηγορίας καταλύματα. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία δυο αστέρων είναι περισσότερες φέτος σε σχέση με πέρυσι σε όλους τους μήνες της σεζόν, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα για τα ξενοδοχεία τριών αστέρων, όπου οι διανυκτερεύσεις με εξαίρεση τον Μάιο ξεπερνούν οριακά τις διανυκτερεύσεις του 2024.

Την ίδια ώρα, στα πολυτελή καταλύματα – λουξ – τα στατιστικά των διανυκτερεύσεων δεν διαφέρουν πολύ από το 2024, καταγράφοντας επίσης μία οριακή αύξηση, με εξαίρεση και πάλι τον Μάιο.

«Έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα με πέρυσι, βλέπουμε ειδικά κάποιους δύσκολους μήνες να μεταφέρεται η κίνηση προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι μοιάζει ο κόσμος να κατεβαίνει ένα επίπεδο οικονομικότερης διαμονής για να κάνει τις διακοπές του.

Αν θυμόμαστε καλά, γενικά ο Μάιος δεν ήταν ένας καλός μήνας, υπήρχε μία μαρτυρία και μέσα και έξω από τα ξενοδοχεία σχετικά με την ποιότητα του κόσμου, οπότε είχαμε και λιγότερο κόσμο, αλλά και κόσμο κατώτερου οικονομικού επιπέδου», συμπλήρωσε ο κ. Μπιρλιράκης.

Όσον αφορά τους μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου τώρα, οι οποίοι δημιούργησαν ανησυχία στον τουριστικό κλάδο, εξαιτίας των χαμηλών προκρατήσεων, το τελικό αποτέλεσμα τελικά ήταν θετικό, με αυξημένες διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2024. «Ενδεχομένως υπήρξε μία θετική εξέλιξη όσο πλησιάζαμε προς τους μήνες αιχμής.

Άρα ναι μεν καθυστέρησαν οι μήνες να εξελιχθούν, αλλά τελικά εξελίχθηκαν και οι δύο μήνες καλά σχετικά», σχολίασε ο κ. Μπιρλιράκης και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν υπάρχει μία καθυστέρηση ειδικά στις υψηλές κατηγορίες ξενοδοχείων στη διαμόρφωση της υψηλής σεζόν, υπάρχει και ένα ανάλογο άγχος και μία βιασύνη στο να εκμεταλλευτείς τον χρόνο και να μην τον αφήσεις να τρέχει. Έτσι αναγκάζεσαι να δώσεις προσφορές και κάπως έτσι αποτυπώνεται η πραγματικότητα.

Όσο πιο νωρίς δημιουργηθεί η τελική εικόνα της υψηλής σεζόν, τόσο καλύτερα είναι, γιατί διαφορετικά αναγκάζεσαι να δώσεις προσφορά στο τέλος, για να μπορέσεις να κάνεις τις υψηλές πληρότητες που θέλεις».

Θετικό πρόσημο και για τα ξενοδοχεία του νότου

Θετικός είναι και ο απολογισμός της μέχρι τώρα τουριστικής σεζόν για το νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου, με περιοχές όπως ο Πλακιάς και η Αγία Γαλήνη να εξακολουθούν να έχουν αρκετό κόσμο και πληρότητες που κυμαίνονται από 40 έως 50%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μεταξύ άλλων στα «Ρ.Ν.» ο Μιχάλης Χριστοφοράκης, ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη και μέλος του συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου: «Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πολύ καλά.

Ο Οκτώβρης είναι πολύ καλός μήνας, όπως έχει επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να είναι αρκετά δυνατός, κυρίως με επαναλαμβανόμενους πελάτες, οι οποίοι προτιμούν αυτήν την περίοδο, για πολλούς λόγους όπως είναι το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες που τους επιτρέπουν να κάνουν τη βόλτα τους και τις περισσότερες μέρες να κάνουν και μπάνιο. Έχουμε ακόμα πολύ κόσμο και πολύ καλές πληρότητες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το 50%».

Επιπλέον, ο κ. Χριστοφοράκης επιχειρώντας να κάνει έναν συνολικό απολογισμό της σεζόν, συμπλήρωσε: «Γενικά αυτά που αποτυπώθηκαν σε όλες τις τουριστικές μελέτες και του ΣΕΤΕ και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού και λοιπών φορέων που έδειξαν αύξηση και στα έσοδα και στις πληρότητες και στον κόσμο, αυτό αποτυπώνεται και σε εμάς.

Όντως υπήρξε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, όχι πολύ μεγάλη, παρόλα αυτά φαίνεται να υπάρχει μία βελτίωση και φαίνεται να είναι μία ακόμα ανοδική σεζόν, παρά τις διακυμάνσεις που υπήρξαν ενδιάμεσα. Γενικά ήταν μία καλή σεζόν, που ο τουρισμός για ακόμα μία χρονιά κράτησε τα κεκτημένα και ως ένα βαθμό υπεραπέδωσε σε αρκετές περιπτώσεις καταλυμάτων».

Από την πλευρά του, ο Ιωσήφ Κατσαραγάκης, ξενοδόχος στον Πλακιά μιλώντας στα «Ρ.Ν.» επεσήμανε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας που ξεκίνησε με υψηλές πληρότητες κοντά στο 90%, ενώ τις τελευταίες μέρες και συγκεκριμένα το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα έχει αρχίσει να μειώνεται ο κόσμος.

«Τα τελευταία χρόνια ο Οκτώβρης ανεβαίνει, οι πελάτες βλέπουν ότι ο καιρός βοηθάει, ότι είναι ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν, οπότε ο Οκτώβρης έχει καταντήσει να είναι ένας από τους δυνατούς μήνες της σεζόν, όπως είναι και ο Σεπτέμβρης, για τον οποίο ήδη παίρνουμε κρατήσεις για του χρόνου», ανέφερε και στη συνέχεια κάνοντας έναν απολογισμό της τουριστικής σεζόν, συμπλήρωσε:

«Ήταν λίγο περίεργη χρονιά, είχαμε κάποια κενά, όπως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αλλά γενικά ήταν καλή χρονιά. Σε γενικές γραμμές σε εμάς στα Νότια, οι πληρότητες και η επισκεψιμότητα κυμαίνονται στα ίδια πλαίσια κάθε χρονιά. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο κόσμος μπορεί να μην ξόδευε όπως το έκανε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες».