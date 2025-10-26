Αγιασμός στη Σύναξη Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

23 Οκτωβρίου 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, 23ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της Σύναξης Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

Μετά το πέρας της ακολουθίας του Αγιασμού, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς τους συμμετέχοντες καλή, ευλογημένη και καρποφόρα χρονιά, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της συμμετοχής στις συνάξεις αυτές για την πνευματική προκοπή και προαγωγή των ανθρώπων, και αμέσως έδωσε το λόγο στους δύο κληρικούς, που και αυτή τη χρονιά θα έχουν την ευθύνη της Σύναξης Νέων, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειο Παπαδάκη, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, και τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως και Προϊστάμενο του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, οι οποίοι απηύθυναν κατάλληλο χαιρετισμό και προέτρεψαν τους ανθρώπους για τη συμμετοχή τους στη Σύναξη αυτή.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε στους συμμετέχοντες τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλόθεο Μαρούδα, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, πεπαιδευμένο και κατηρτισμένο στη θεολογία, ο οποίος παρέστη στη Σύναξη, καθώς προσήλθε στο Ρέθυμνο για τη συμμετοχή του στο 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και απηύθυνε θερμό χαιρετισμό μεταφέροντας προς τη Σύναξη την εμπειρία της διακονίας του στο εξωτερικό.