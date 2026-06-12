ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την εκλογή του νέου Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η εκλογή του καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση, η οποία αναγνωρίζει τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Η ανάληψη της κορυφαίας διοικητικής θέσης του Πανεπιστημίου έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας διακεκριμένης επιστημονικής και ακαδημαϊκής πορείας, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος, τη συνέπεια και τις διοικητικές του ικανότητες. Ταυτόχρονα, η εκλογή του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πηγή υπερηφάνειας για το Ρέθυμνο, καθώς ένας άνθρωπος που κατάγεται από τον τόπο μας αναλαμβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης.

Έχουμε προσωπική γνώση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του Νεκτάριου Παπαδογιάννη, καθώς μέσα από τη θητεία του ως Αντιδημάρχου Παιδείας και τη στενή μας συνεργασία, είχε την ευκαιρία να αναδείξει στην πράξη την εργατικότητα, την υπευθυνότητα, τη διορατικότητα και τη διοικητική επάρκεια που τον χαρακτηρίζουν.

Η συμβολή του στην προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και στη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε καθοριστική και ιδιαίτερα πολύτιμη για τον τόπο μας. Η προσφορά αυτή θα συνεχιστεί με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο μας αλλά και μέσα από την θέση του Πρύτανη, καθώς θα επιταχύνουμε το οραματικό μας σχέδιο για την κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων και των νέων εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που προωθούμε στην περιοχή του Γάλλου.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας του αποστολής και ότι, με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς που τον διακρίνει, θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Του εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, προς όφελος του Πανεπιστημίου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας συνολικά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται στην κάθοδο της Λ. Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μηνά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ
Επόμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου με έδρα το Ασήμι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13 Ιουνίου και Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκλογή του νέου Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τα θερμά...

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Διεθνή Έκθεση BEYOND 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Mε εκθέματα στην αιχμή της καινοτομίας και συμμετοχή σε...