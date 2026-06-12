Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την εκλογή του νέου Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Η εκλογή του καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση, η οποία αναγνωρίζει τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Η ανάληψη της κορυφαίας διοικητικής θέσης του Πανεπιστημίου έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας διακεκριμένης επιστημονικής και ακαδημαϊκής πορείας, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος, τη συνέπεια και τις διοικητικές του ικανότητες. Ταυτόχρονα, η εκλογή του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πηγή υπερηφάνειας για το Ρέθυμνο, καθώς ένας άνθρωπος που κατάγεται από τον τόπο μας αναλαμβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης.

Έχουμε προσωπική γνώση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του Νεκτάριου Παπαδογιάννη, καθώς μέσα από τη θητεία του ως Αντιδημάρχου Παιδείας και τη στενή μας συνεργασία, είχε την ευκαιρία να αναδείξει στην πράξη την εργατικότητα, την υπευθυνότητα, τη διορατικότητα και τη διοικητική επάρκεια που τον χαρακτηρίζουν.

Η συμβολή του στην προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και στη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε καθοριστική και ιδιαίτερα πολύτιμη για τον τόπο μας. Η προσφορά αυτή θα συνεχιστεί με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο μας αλλά και μέσα από την θέση του Πρύτανη, καθώς θα επιταχύνουμε το οραματικό μας σχέδιο για την κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων και των νέων εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που προωθούμε στην περιοχή του Γάλλου.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας του αποστολής και ότι, με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς που τον διακρίνει, θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Του εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, προς όφελος του Πανεπιστημίου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας συνολικά.