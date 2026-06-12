Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται στην κάθοδο της Λ. Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μηνά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Δευτέρα 15/6

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Λ. Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μηνά Γεωργιάδη, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από τη Δευτέρα 15/6 και για μία περίπου εβδομάδα, θα εκτελούνται εργασίες:

-Στο ρεύμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Καλαμά έως και την συμβολή της με την οδό Αντωνίου Μηλιαράκη. Το ρεύμα καθόδου θα είναι κλειστό. Η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά.

-Στην οδό Ιτάνου από την συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων έως την συμβολή της με την οδό Μονής Πρεβέλης. Η κίνηση θα διεξάγεται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών.

-Στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου έως την Σκλαβοκάμπου και στην οδό Σκλαβοκάμπου από την συμβολή της με την οδό Μηνά Γεωργιάδου έως και την συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.