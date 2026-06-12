Η κρητική παράδοση δίνει ξανά ραντεβού στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η έναρξη της 5ης «Παραδοσιακής Στράτας» του Δήμου Χανίων

Ανοίγει για 5η συνεχόμενη χρονιά η αυλαία της Παραδοσιακής Στράτας του Δήμου Χανίων, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Στη Συνέντευξη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, καθώς και εκπρόσωποι των παραδοσιακών Συλλόγων, που συμμετέχουν στο δρώμενο.

Η έναρξη της 5ης «Παραδοσιακής Στράτας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 20.00, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός θεσμού, που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής ταυτότητας. Η φετινή διοργάνωση εμπλουτίζεται με ένα νέο στοιχείο, την αναβίωση της «Αντικριστής Μαντινάδας», ενός παραδοσιακού δρώμενου, που αναδεικνύει τη λαϊκή έκφραση της Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνέχιση ενός θεσμού, που έχει πλέον καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, «τον οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και έχουν υποστηρίξει τα δεκάδες σωματεία και οι παραδοσιακοί Σύλλογοι του τόπου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε ότι η διοργάνωση εξελίσσεται διαρκώς, με εμπλουτισμένες δράσεις, που εκτείνονται πλέον πέρα από τον Ενετικό Λιμένα και σε άλλες περιοχές του Δήμου Χανίων, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής παράδοσης και τους ανθρώπους, που τη διατηρούν ζωντανή. Κλείνοντας, συνεχάρη όλους τους Συλλόγους και τους συμμετέχοντες για τη διαχρονική προσφορά τους, υπογραμμίζοντας πως «ο πολιτισμός και η παράδοση της Κρήτης έχει παρελθόν, έχει παρόν αλλά κυρίως έχει ένα δυναμικό μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης, γνωστοποιώντας ότι χορευτές, χορεύτριες και Ριζίτες θα κινηθούν σε διαφορετικά σημεία του Ενετικού Λιμένα, καταλήγοντας στο Γιαλί Τζαμί, όπου θα πραγματοποιηθούν χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις.

«Στις 20.00 οι Κρητικοί θα βρίσκονται στον λιμενοβραχίονα και θα ετοιμάζονται να χορέψουν το περήφανο πεντοζάλι της Κρήτης. Την ίδια στιγμή θα βλέπουμε τις κοπέλες να περιδιαβαίνουν την Ενετική Ζώνη και να φτάνουν στην πλατεία δίπλα στο Γιαλί Τζαμί, ετοιμάζοντας και αυτές τον δικό τους χορό, ενώ οι Ριζίτες θα προχωρούν στην οδό Χάληδων, με στόχο και αυτοί να φτάσουν στο ίδιο σημείο.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο στοιχείο της φετινής διοργάνωσης, την αναβίωση της «Αντικριστής Μαντινάδας», «ομάδες Κρητικών θα αναβιώσουν άλλο ένα παλιό έθιμο, τη Μαντινάδα αντικριστά, η οποία θα έχει να κάνει με τις ομορφιές, τους τόπους και τις παραδόσεις της Κρήτης».

Παράλληλα, ο κ. Ψαρουδάκης κάλεσε πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εναρκτήρια εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι στην έναρξη θα συμμετάσχουν μέλη από 19 διαφορετικούς Συλλόγους, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αναμένεται η παρουσία και συμμετοχή Κρητικών πολιτιστικών Συλλόγων από διάφορες χώρες του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου τοποθετήθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Σφακιανών Χανίων και μέλος της ομάδας Ριζίτικου «Αστέριος», Ευτύχιος Κοπασάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάδειξη των ριζίτικων τραγουδιών ως αναπόσπαστου στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.

Τοποθετήθηκαν ακόμη ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Ρόδο», Νίκος Μαθιουδάκης, καθώς και η δασκάλα του Μουσικοχορευτικού Ομίλου «Αροδαμός», Στέλλα Παπαδοκοκολάκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της «Παραδοσιακής Στράτας».