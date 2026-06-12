Δήμος Γόρτυνας:Ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου με έδρα το Ασήμι

Μια νέα εκπαιδευτική δομή, που θα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε ενήλικες, εργαζομένους και επαγγελματίες και θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Γόρτυνας και της ευρύτερης περιοχής, ιδρύεται, με έδρα το Ασήμι.

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Γόρτυνας και της 147/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, αποφάσισαν την ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με έδρα το Ασήμι, που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Η ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με έδρα το Ασήμι, αποτελεί μια ουσιαστική «επένδυση» στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, με έδρα το Ασήμι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα 2892340340, 2892340351, 2893340225.