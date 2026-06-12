ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου με έδρα το Ασήμι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια νέα εκπαιδευτική δομή, που θα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε ενήλικες, εργαζομένους και επαγγελματίες και θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Γόρτυνας και της ευρύτερης περιοχής, ιδρύεται, με έδρα το Ασήμι.

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Δήμου Γόρτυνας και της 147/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, αποφάσισαν την ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με έδρα το Ασήμι, που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Η ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με έδρα το Ασήμι, αποτελεί μια ουσιαστική «επένδυση» στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, με έδρα το Ασήμι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα 2892340340, 2892340351, 2893340225.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την εκλογή του νέου Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νεκτάριου Παπαδογιάννη
Επόμενο άρθρο
Η ΔΑΕΑΝ αναβαθμίζει το πεζοπορικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου – Στα 190 χλμ. οι σηματοδοτημένες διαδρομές
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13 Ιουνίου και Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκλογή του νέου Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τα θερμά...

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Διεθνή Έκθεση BEYOND 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Mε εκθέματα στην αιχμή της καινοτομίας και συμμετοχή σε...