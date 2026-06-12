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Η ΔΑΕΑΝ αναβαθμίζει το πεζοπορικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου – Στα 190 χλμ. οι σηματοδοτημένες διαδρομές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ανάδειξης και αναβάθμισης του πεζοπορικού δικτύου του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενισχύοντας τις δυνατότητες περιήγησης και γνωριμίας με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Στο πλαίσιο των εργασιών που υλοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκε συντήρηση και ανανέωση της σήμανσης σε υφιστάμενες διαδρομές, ενώ παράλληλα εντάχθηκαν στο δίκτυο νέες πεζοπορικές διαδρομές:

T11 | Ραϊνηδες
T12 | Πάνω Λούμα – Κατσελιός
T14 | Ασφεντάμι – Δάμακας

T15 | Κριτσά – Λατώ – Άγιος Νικόλαος
T16 | The Beaches

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το πεζοπορικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου αριθμεί πλέον περίπου 190 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων διαδρομών, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μοναδικά τοπία, σημαντικά μνημεία και αυθεντικές γωνιές της περιοχής μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία πεζοπορίας.

Η ανάπτυξη και η προβολή των μονοπατιών εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προώθηση της ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, την επαφή με τη φύση και την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Τα μονοπάτια του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελούν πολύτιμο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο και προσκαλούν όλους να γνωρίσουν τον τόπο με έναν διαφορετικό τρόπο: περπατώντας τον!

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Team Πολ. Κρήτης
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