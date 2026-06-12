ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές τιμήθηκε η μνήμη των Αντιστασιακών στο σαμποτάζ του αεροδρομίου Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1942

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στα μνημεία «SAS και Black Watch» στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τιμήθηκε σήμερα η μνήμη των ηρώων που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής τη νύχτα της 13ης προς 14ης Ιουνίου 1942.

Στην τιμητική εκδήλωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στεφάνι κατέθεσαν η Πρόξενος της Γαλλίας Σοφία Τσαντιράκη και ο Αντισυνταγματάρχης Alfred Manch απόστρατος Γάλλος Αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων SAS, ο βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Καραντινός, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας, των κομμάτων, της Αυτοδιοίκησης, των Εφέδρων και Αποστράτων Αξιωματικών εκπρόσωποι φορέων και Αντιστασιακών οργανώσεων.

Στην κατάθεση στεφάνων παρούσα ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη ενώ αναφορά στο ιστορικό του Σαμποτάζ έκανε η εκπαιδευτικός-διευθύντρια στο 13ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Αγγελική Μαράκη παρουσία μαθητών από το 4ο δημοτικό σχολείο Ν. Αλικαρνασσού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης σε δήλωση του ανέφερε: «Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο του σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που έγινε τον Ιούνιο του 1942.

Καταγράφεται ως το πρώτο σαμποτάζ εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, ένα γεγονός θάρρους και αυτοθυσίας, ένα ιστορικό γεγονός που αναπτέρωσε το ηθικό των συμμαχικών δυνάμεων, ένα γεγονός που γιγάντωσε το αντιστασιακό κίνημα σε ολόκληρο το νησί και αποτέλεσε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής. Τιμούμε σήμερα με αυτές τις εκδηλώσεις την μνήμη των ηρώων προγόνων μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία την ανεξαρτησία τη δημοκρατία τη δικαιοσύνη. Να είναι Αθάνατοι».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο...

0
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η ΔΑΕΑΝ αναβαθμίζει το πεζοπορικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου – Στα 190 χλμ. οι σηματοδοτημένες διαδρομές
Επόμενο άρθρο
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Διεθνή Έκθεση BEYOND 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιώργος Σαμπάνης Καλοκαίρι 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13 Ιουνίου και Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκλογή του νέου Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τα θερμά...

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Διεθνή Έκθεση BEYOND 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Mε εκθέματα στην αιχμή της καινοτομίας και συμμετοχή σε...