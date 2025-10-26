ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γυναικών στο λιμάνι – η μία απ’ αυτές με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Άγριος καυγάς που είχε κατάληξη… το χειρουργείο

Ένα περιστατικό στο χώρο του λιμανιού του Ηρακλείου μεταξύ δύο γυναικών για την άγρα πελατών με αντικείμενο τη μεταφορά με τουριστικά λεωφορεία, είχε άσχημη εξέλιξη καθώς στον καβγά που ήταν λεκτικός μεταξύ των δύο γυναικών παρενέβη ο σύζυγος της μίας.

Το λεκτικό επεισόδιο γρήγορα εξελίχθηκε σε γρονθοκόπημα και σοβαρό τραυματισμό της μίας, 54 χρονών, που μεταφέρθηκε άμεσα με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο και μάλιστα αυτή την ώρα χειρουργείται.

Του περιστατικό επιλαμβάνεται η λιμενική αστυνομία, ενώ ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού αναζητείται.https://www.cretalive.gr/

Αγιασμός στη Σύναξη Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως...

0
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 23 Οκτωβρίου...

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή...

0
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...

Αγιασμός στη Σύναξη Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως...

0
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 23 Οκτωβρίου...

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή...

0
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...
Αγιασμός στη Σύναξη Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
