Δήλωση SKY express: Καλεί τη διοίκηση της ΥΠΑ σε ανάληψη ευθυνών για την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών και εργαζομένων

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, σε αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνδέονται με τον έλεγχο που αποφάσισε και ενημέρωσε μόλις στις 9 Ιουνίου να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου και, ειδικότερα, στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS).

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών η SKY express κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών της, ενεργοποιώντας άμεσα το σύνολο των διαδικασιών επιχειρησιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Οι ομάδες της στο αεροδρόμιο και στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας εργάστηκαν εντατικά για την έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

Η SKY express εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της διοίκησης της ΥΠΑ να διενεργηθεί έλεγχος αυτής της κλίμακας εν μέσω τουριστικής αιχμής -τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα ή και σε βραδινές ώρες- και χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ενημέρωση. Η απουσία συντονισμού στέρησε από τους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό των πτήσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επιβάτες και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, για τους εργαζομένους των αεροπορικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των στελεχών της ίδιας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και συνολικά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η εταιρεία θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη.

Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό.

Η SKY express ευχαριστεί τους επιβάτες της για την κατανόηση και την υπομονή τους.

Σχετικά με τη SKY express

Συνδέοντας την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), το 2025, βραβεύτηκε από την ERA (European Regions Airline Association) με την κορυφαία διάκριση, “Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς” στην Ευρώπη, καθώς και με το βραβείο για την “Καλύτερη Περιφερειακή Συνδεσιμότητα”.

Η SKY express κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στο εξωτερικό με 27 διεθνείς προορισμούς και συνεργασίες με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Διαθέτει τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής, αποτελούμενο από 29 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, που συνδυάζουν άνεση, τεχνολογία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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