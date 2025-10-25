ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων μεταξύ αυτών και ανήλικος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, μεταξύ αυτών και ανήλικος, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο
Η σύλληψη τους είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και δράσεων που εφαρμόζεται σε αυτό το πεδίο

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν -15- κιλά ακατέργαστη κάνναβη
Επιπλέον κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και δενδρύλλια κάνναβης και όχημα

Ολοκληρώθηκε χθες (24.10.2025) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων (4) ημεδαπών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ότι οι ημεδαποί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, απόκρυψη και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, χθες (24.10.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -13 κιλά και -927- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
• -2- δενδρύλλια κάνναβης,
• κυνηγετικό όπλο
• -67- φυσίγγια
• -6- κινητά τηλέφωνα

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ρέθυμνο:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σε Πέραμα και Ανώγεια...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες της Περιφέρειας Κρήτης...

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο 3ο...

Χαιρετισμό στην έναρξη του 3ου Επιστημονικού και Θεολογικού Συνεδρίου...

Χανιά : Δήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
« Σήμερα, θυμόμαστε πως η πρόληψη δεν είναι φόβος....

Χανιά : Προσφοράς Ζωής από την ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ στην 2η Εθελοντική Αιμοδοσία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης στηρίζοντας διαχρονικά...

25 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του...

Στα δρόμους ξανά οι κτηνοτρόφοι – Παγκρήτιο συλλαλητήριο στις 29 Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων στην...

