Ρέθυμνο:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σε Πέραμα και Ανώγεια οι ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου» από την Περιφέρεια Κρήτης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες της Περιφέρειας Κρήτης για την ευλογιά του προβάτου. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στο Πέραμα, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μυλοποτάμου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μυλοποτάμου, ενώ η δεύτερη στα Ανώγεια, με τη συνεργασία του Δήμου Ανωγείων, του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στελέχη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία για την επιδημιολογία της ευλογιάς του προβάτου, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τη βιοασφάλεια των εκτροφών και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για την προστασία και ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Στόχος των ενημερωτικών δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων κάθε περιοχής σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, τόνισε πως η συνεργασία όλων των κρίκων του κτηνοτροφικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας και διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια ήδη εφαρμόζει προληπτικά μέτρα, όπως απολυμάνσεις και περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα έχει κάνει με συστηματικό τρόπο η Περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι σήμερα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε πως ο Δήμος στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους και υπογράμμισε ότι, πέρα από την ενημέρωση, εξίσου σημαντική είναι η ψυχραιμία και η συνεργασία όλων, αναγνωρίζοντας την αξία του κτηνοτροφικού τομέα για την τοπική οικονομία.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, αφού αναφέρθηκε στην πολύπλευρη στήριξη και αναγνώρισης της προσφοράς της κτηνοτροφίας, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία είχε τον απαραίτητο αντίκτυπο και μετέφερε το εύλογο αίτημα των κτηνοτρόφων να προχωρήσει η πολιτεία στον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς.

Η επόμενη στον Πύργο του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Η επόμενη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πύργου. Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.