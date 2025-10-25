Στα δρόμους ξανά οι κτηνοτρόφοι – Παγκρήτιο συλλαλητήριο στις 29 Οκτωβρίου

Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων στην Κρήτη – Το κάλεσμα ήρθε με ανακοίνωση από τους κτηνοτρόφους του νομού Ηρακλείου

Όπως ανακοινώθηκε, στις 29 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, διοργανώνεται παγκρήτιο συλλαλητήριο, με σημείο προσυγκέντρωσης για τους κτηνοτρόφους του Ηρακλείου το ΚΤΕΟ στον Καρτερό. Από εκεί θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία της κινητοποίησης, η οποία, όπως τονίζεται, θα έχει διάρκεια και συνεχή παρουσία των διαμαρτυρόμενων.

Στην ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν:

«Προς όλους τους κτηνοτρόφους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου και όλης της Κρήτης, καθώς και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Στις 29/10/2025 και ώρα 12:00 διοργανώνεται παγκρήτιο συλλαλητήριο. Ο σύλλογος Ν. Ηρακλείου θα κάνει προσυγκέντρωση στο ΚΤΕΟ Καρτερού και από εκεί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι διαρκείας. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας ώστε να σώσουμε ό,τι απέμεινε… Όλοι μαζί ενωμένοι, κανείς μόνος!».

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου 2025 έχει προγραμματιστεί και το μεγάλο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.