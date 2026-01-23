ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμια: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 – Πάνω από 83,3 εκατ. επιβάτες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την κίνηση στα αεροδρόμια
«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας καταγράφοντας αύξηση 4,9% το 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έφτασε τα 83.333.571, έναντι 79.424.082 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Τα αεροδρόμια
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024.

Ειδικότερα, συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 629.633 πτήσεις, έναντι 604.873 πτήσεων το 2024.

Στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ‘Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σύμφωνα με την ΥΠΑ, άνοδο 6,9% παρουσίασε η επιβατική κίνηση κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2025 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος) ανήλθε στους 12.824.813 επιβάτες, έναντι 12.001.679 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι χώρες που ψηφίζουν Ελλάδα

Γερμανία και Γαλλία εξακολουθούν να «ψηφίζουν» Ελλάδα, καθώς όπως δείχνει έκθεση της ΤτΕ η ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 47,1% και 89,6% αντίστοιχα. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 και 19.942,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 8,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,7% τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος...

0
Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος...

0
Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με ΗΠΑ
Επόμενο άρθρο
Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Όλα έτοιμα για το 2ο «Parkrun Heraklion» στα Ενετικά Τείχη, την Κυριακή 25/1

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Περισσότεροι από 450 δρομείς κάλυψαν όλες τις θέσεις συμμετοχής Περισσότεροι...

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο...

Δήμος Ρεθύμνης:Στις 26 Ιανουαρίου η πρώτη διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 26 Ιανουαρίου η πρώτη διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου...

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός» σε γάμους, βαφτίσια και πάρτι – Ψηφιακό μάτι σε κάθε δεξίωση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά το Πάσχα η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST