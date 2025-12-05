Αεροδρόμιο Καστελλίου: Αμερικανοί τουρίστες στην Κρήτη

Οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις ανάμεσα στην Κρήτη και ΗΠΑ «κλειδί» για την αύξηση των Αμερικανών τουριστών.
Οι μελλοντικές προοπτικές του τουρισμού στην Κρήτη, με έμφαση στη δυναμική που παρουσιάζει η αμερικανική αγορά,ήταν το αντικείμενο συζήτησης των εκπροσώπων της Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου σε συνάντηση που είχαν με τον Οικονομικό Ακόλουθο της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Timothy Haynes, καθώς και με τον αρμόδιο για οικονομικά θέματα κ. Brian Timm-Brock.
Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θερμό και κλίμα, με κύριο αντικείμενο τις προοπτικές ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ προς την Κρήτη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:
–Οι σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την προσβασιμότητα και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης.
–Η προοπτική απευθείας αεροπορικών συνδέσεων ανάμεσα στην Κρήτη και μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής οικονομίας.
–Η ενίσχυση της διασύνδεσης με τουριστικούς πράκτορες στις ΗΠΑ μέσω του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με στόχο την καλύτερη προώθηση του κρητικού τουριστικού προϊόντος.
–Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το εξαιρετικό κλίμα της συζήτησης και τη διάθεση για στενότερη συνεργασία.
« Η επαφή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των σχέσεων με την αμερικανική αγορά και την προώθηση νέων ευκαιριών που θα στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης τα επόμενα χρόνια»,τονίζει.
Το προφίλ των Αμερικανών ταξιδιωτών σήμερα
Παρά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ταξίδια οι Αμερικανοί καταναλωτές φαίνεται να μπαίνουν σε μια νέα εποχή «επιλεκτικής δαπάνης». Η ετήσια έρευνα “U.S. Consumer Travel Report 2025” της Phocuswright αποκαλύπτει ότι οι ταξιδιώτες πραγματοποιούν περίπου τον ίδιο αριθμό ταξιδιών με το 2024, ωστόσο δαπανούν σημαντικά λιγότερα χρήματα.
Η μείωση αυτή δεν σχετίζεται με έλλειψη διάθεσης για ταξίδια, αλλά με έναν νέο ρεαλισμό που χαρακτηρίζει τις καταναλωτικές συνήθειες.
Όπως επισημαίνει η έκθεση, η πλειονότητα των ταξιδιωτών προσαρμόζει τον τρόπο και το μέσο μετακίνησης – προτιμώντας, για παράδειγμα, οδικά ταξίδια αντί για αεροπορικά όταν οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται.
Άλλοι δηλώνουν διατεθειμένοι να «παραλείψουν» εντελώς ένα ταξίδι, προκειμένου να διαθέσουν τα χρήματά τους αλλού.
Η νέα γενιά
Σημαντικό ρόλο στη μετατόπιση αυτή παίζει η γενιά των νεότερων ταξιδιωτών, που εισέρχεται δυναμικά στην αγορά καθώς οι παλαιότερες ηλικιακές ομάδες περιορίζουν τα ταξίδια τους. Οι νέοι ταξιδιώτες είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις τιμές, κάνουν εκτεταμένη έρευνα online και χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία σύγκρισης πριν από κάθε κράτηση.
Η χρήση των online ταξιδιωτικών πρακτορείων και άλλων έμμεσων καναλιών αυξάνεται, καθώς οι ταξιδιώτες επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία, προσφορές και δυνατότητα σύγκρισης. Ακόμη και οι επιλογές διαμονής και προορισμών δείχνουν μια στροφή προς πιο οικονομικές ή «έξυπνες» λύσεις, με έμφαση στην αξία και όχι στην πολυτέλεια.
Η Phocuswright σημειώνει ότι, αν και οι κρατήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ο τρόπος που οι ταξιδιώτες ερευνούν, σχεδιάζουν και αποφασίζουν έχει αλλάξει ριζικά. Οι ταξιδιώτες περνούν περισσότερο χρόνο στην έρευνα, ωστόσο η χρήση των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης μειώνεται, καθώς αυξάνεται η εμπιστοσύνη στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η ΑΙ αναζήτηση και οι «έξυπνοι βοηθοί ταξιδιών» αρχίζουν να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές προγραμματίζουν τα ταξίδια τους, αναδεικνύοντας μια τεχνολογική μετατόπιση που αλλάζει το τοπίο της ταξιδιωτικής αγοράς.
Ταξίδια με ουσία
Η έκθεση τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν σταματούν να ταξιδεύουν, αλλά αναζητούν περισσότερη ουσία στις εμπειρίες τους. Θέλουν να νιώσουν ότι τα χρήματά τους «πιάνουν τόπο», επενδύοντας σε ταξίδια με περιεχόμενο, αυθεντικότητα και αξία.
Παρά τη μείωση των συνολικών δαπανών, η ταξιδιωτική πρόθεση παραμένει ισχυρή, επιβεβαιώνοντας τη ανθεκτικότητα του τουρισμού στις ΗΠΑ, αλλά και τη συνεχή εξέλιξη των προτιμήσεων των ταξιδιωτών σε έναν κόσμο όπου η οικονομία, η τεχνολογία και η εμπειρία συνδιαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα των ταξιδιών.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ