ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Τα τρία σενάρια για την άφιξή του στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, εκεί όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, να θυμίζει «νεκρή ζώνη» εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι πιστοί εκφράζουν έντονη αγωνία για το αν θα καταστεί εφικτή η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Τα σενάρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά τη διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός.

Ήδη εξετάζονται τρία σενάρια για την άφιξή του στη χώρα. Το πρώτο προβλέπει απευθείας πτήση από το Ισραήλ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας. Εναλλακτικά, η μεταφορά ενδέχεται να γίνει μέσω Ιορδανίας ή μέσω της χερσονήσου του Σινά.

Την ίδια ώρα, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναφέρθηκε στη σημασία του Αγίου Φωτός για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως υπογράμμισε, δίδεται στους πιστούς για την πνευματική τους συγκρότηση και για τον πνευματικό τους αγώνα.

Η ανησυχία εντάθηκε μετά την άρνηση των Αρχών του Ισραήλ να επιτρέψουν πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο στον καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων. Ωστόσο, έπειτα από τις διεθνείς αντιδράσεις, η κυβέρνηση του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι ο χώρος θα είναι προσβάσιμος στους χριστιανούς όλων των δογμάτων.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

