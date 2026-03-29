Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης

Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο οποίο εξετάζεται η χορήγηση έκτακτου επιδόματος 200 ευρώ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές έως 700 ευρώ, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Παράλληλα, εξετάζεται η ένταξη οικογενειών με παιδιά που λαμβάνουν το επίδομα Α21, αλλά και μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ. Ως βασικό εισοδηματικό κριτήριο φέρεται να τίθεται το οικογενειακό εισόδημα έως 10.500 ευρώ, ώστε η ενίσχυση να κατευθυνθεί σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το υπό συζήτηση επίδομα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως προσωρινή «ανάσα» για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν μέσω αυξήσεων σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.