Άγρια δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού – Νεκρός Αλβανός βαρυποινίτης

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Γ’ Πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού με δράστη Έλληνα βαρυποινίτη.

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν Αλβανό βαρυποινίτη και δράστη έναν Έλληνα, επίσης βαρυποινίτη, σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ισοβίτης το θύμα

Ο Αλβανός βαρυποινίτης εντοπίστηκε νεκρός γύρω στις 4 το απόγευμα μέσα στο κελί του με ένα μεγάλο τραύμα στον λαιμό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι κρατούμενος για ανθρωποκτονία Αλβανού το περασμένο καλοκαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το θύμα ήταν ισοβίτης. Είχε διαπράξει ανθρωποκτονία το 2002, δραπέτευσε στην Αλβανία, επέστρεψε στην Ελλάδα εντοπίστηκε και από τότε ήταν στη φυλακή.

Παράλληλα ήταν καταζητούμενος και από τις αλβανικές αρχές γιατί όταν ήταν στην Αλβανία είχε διαπράξει άλλες δύο δολοφονίες.

Συμβόλαιο θανάτου

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η δολοφονία εντάσσεται στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της αλβανικής μαφίας και πιθανότατα σε βάρος του θύματος υπήρχε συμβόλαιο θανάτου.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις από συγκρατούμενους, φέρεται να πρόκειται για συμβόλαιο που σφραγίστηκε μέσα στις φυλακές.

Ως ηθικός αυτουργός εικάζεται πως είναι ο φερόμενος αρχηγός της επονομαζόμενης μαφίας των φυλακών Κορυδαλλού αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες.

Για την ώρα την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.

