Επιστρέφουν πέντε επιδόματα – «Ανάσα» στους μισθούς με αυξήσεις έως 15%

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις και παροχές που είχαν χαθεί στα μνημονιακά χρόνια.

Σε τροχιά ουσιαστικών μισθολογικών αυξήσεων μπαίνει η αγορά εργασίας, καθώς το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην επαναφορά πέντε βασικών επιδομάτων που είχαν καταργηθεί το 2012, ανοίγοντας τον δρόμο για ενισχύσεις αποδοχών που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το 15%.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο για την ενίσχυση και επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου. Στόχος είναι η αποκατάσταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η επιστροφή παροχών που είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί κατά την περίοδο των μνημονίων.

Μεταξύ των επιδομάτων και παροχών που επανέρχονται μέσω των κλαδικών συμβάσεων περιλαμβάνονται το επίδομα γάμου, ειδικά επιδόματα για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνταξη ισολογισμών, πρόσθετες άδειες, ευνοϊκές ρυθμίσεις ωραρίου ανά κλάδο, καθώς και βρεφονηπιακά επιδόματα, παροχές για κατασκηνώσεις και επιδόματα σπουδών τέκνων.

Παράλληλα, αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο υπογραφής των συλλογικών συμβάσεων. Διευρύνεται ο ρόλος της ΓΣΕΕ, η οποία θα μπορεί να συνάπτει κλαδικές συμβάσεις εθνικής εμβέλειας που θα καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, ακόμη και όσους δεν είναι συνδικαλιστικά οργανωμένοι, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης εργαζομένων για την υποχρεωτική εφαρμογή μιας σύμβασης από το 50% στο 40%, διευκολύνοντας την επέκτασή της σε ολόκληρο τον κλάδο. Ταυτόχρονα, επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια, διασφαλίζοντας ότι οι όροι της συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και για τους νεοπροσλαμβανόμενους έως την υπογραφή νέας συμφωνίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ταχύτερη επίλυση συλλογικών διαφορών μέσω του ΟΜΕΔ, με τη σύσταση τριμελών επιτροπών και την κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας, καθώς και τη δημιουργία Μητρώων Οργανώσεων για τον έλεγχο της αντιπροσωπευτικότητας των συμβάσεων.

Με τις αλλαγές αυτές, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να επαναφέρει σταδιακά ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο εργασιακών σχέσεων, ενισχύοντας τόσο τους μισθούς όσο και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: http://alfavita.gr