Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου – Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι αγρότες από την πλειοψηφία των μπλόκων του προηγούμενου διαστήματος.

Νέα πανελλαδική σύσκεψη προγραμματίζουν οι αγρότες την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη θα συμμετάσχει η πλειοψηφία των 54 μπλόκων του προηγούμενου διαστήματος που είχαν συστήσει την Πανελλαδική Επιτροπή. Στη Νίκαια θα δώσουν το παρών αγρότες από τα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, του Έβρου, των Τρικάλων και άλλων περιοχών προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με άλλες μορφές δράσης και όχι με νέα μπλόκα.

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Αλειφτήρα, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, θα συζητηθεί η πρόταση για πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα.

Ίδια τα αιτήματα

Τα αιτήματα παραμένουν τα ίδια και αφορούν την επιβίωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνει ο κ. Αλειφτήρας στο in, καθώς οι παραχωρήσεις της κυβέρνησης δεν δίνουν λύση στα πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Τα μπλόκα διήρκησαν για 55 ημέρες, χρόνος ρεκόρ στις αγροτικές κινητοποιήσεις, και σε αυτά συμμετείχαν μαζικά νέοι παραγωγοί που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πεταχτούν έξω από το επάγγελμα λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αναγκάζονται να πωλούν τα προϊόντα τους και την έλλειψη στρατηγικής για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Τα αγροτικά μπλόκα σταμάτησαν μετά από συνάντηση αντιπροσωπείας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να προχωρά σε μικρές παραχωρήσεις, και την πλειοψηφία των παραγωγών να μην μένουν ικανοποιημένοι.

