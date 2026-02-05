Αγροτική ανάσα για τους μελισσοκόμους: Νέες δράσεις, πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις παρεμβάσεις στη μελισσοκομία ανέρχεται σε 6,3 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ. Δράσεις δεν αφορούν μόνο εξοπλισμό ή τεχνική υποστήριξη, αλλά συνδέονται με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων, κάτι που παρακολουθείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πού στοχεύει το πρόγραμμα για τους μελισσοκόμους Οι επτά βασικές παρεμβάσεις καλύπτουν κρίσιμους τομείς: εκπαίδευση, τεχνική στήριξη, αντιμετώπιση ασθενειών, μετακινήσεις μελισσοσμηνών, αναλύσεις ποιότητας μελιού, δράσεις προώθησης και ερευνητικές συνεργασίες. Στόχος είναι να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να βελτιωθεί η εμπορική αξία των προϊόντων κυψέλης, σε μια αγορά που πιέζεται από εισαγωγές και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρακολούθηση ασθενειών, όπως το μικρό σκαθάρι της κυψέλης, καθώς και στη βελτίωση των εργαστηριακών ελέγχων. Αυτό συνδέεται έμμεσα και με τις αποζημιώσεις, καθώς η σωστή τεκμηρίωση απωλειών αποτελεί βασικό κριτήριο για αποζημιωτικές διαδικασίες. Τι θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο διάστημα Σύμφωνα με πληροφορίες του tilegrafimanews.gr από τον αγροτικό χώρο, μέσα στον επόμενο μήνα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις που αφορούν υπόλοιπα άμεσων ενισχύσεων, διορθώσεις σε οικολογικά σχήματα και εκκρεμότητες από συνδεδεμένες ενισχύσεις όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για τους μελισσοκόμους, αυτό σημαίνει ότι όσοι συμμετέχουν σε σχετικά μέτρα ή έχουν παράλληλες καλλιεργητικές δραστηριότητες μπορεί να δουν ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Παράλληλα, προχωρούν και πληρωμές που σχετίζονται με αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα προηγούμενων ετών, όπου είχαν καταγραφεί καθυστερήσεις. Οι διασταυρώσεις στοιχείων με την ΑΑΔΕ για φορολογικά δεδομένα και στοιχεία εκμετάλλευσης αποτελούν κρίσιμο στάδιο, ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες που κρατούν δεσμευμένα ποσά. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ Σε επίπεδο αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ βρίσκεται σε φάση προώθησης καταβολών για ζημιές που έχουν ήδη εκτιμηθεί, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για νεότερα συμβάντα. Για τους μελισσοκόμους, ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, απώλειες κυψελών ή προβλήματα που συνδέονται με ασθένειες εξετάζονται κατά περίπτωση. Οι παραγωγοί που έχουν ολοκληρώσει τις δηλώσεις ζημιάς και έχουν περάσει από το στάδιο των εκτιμήσεων αναμένεται να δουν χρήματα να καταβάλλονται τμηματικά. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι η πληρότητα των φακέλων και η συμβατότητα των δηλωμένων στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων, κάτι που συχνά καθορίζει την ταχύτητα πληρωμής. Σύνδεση προγραμμάτων – ρευστότητας Το μελισσοκομικό πρόγραμμα δεν λειτουργεί αποκομμένα. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα μέτρων που επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών: άμεσες ενισχύσεις, αγροπεριβαλλοντικά, αποζημιώσεις και ειδικές δράσεις στήριξης. Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ μπορεί να λειτουργήσει ως «ανάσα» για εκμεταλλεύσεις που πιέζονται από κόστος καυσίμων, ζωοτροφών και εφοδίων. Επιπλέον, η έμφαση στην ποιότητα και την πιστοποίηση προϊόντων ανοίγει δρόμο για καλύτερες τιμές στην αγορά. Η στήριξη αναλύσεων και ελέγχων δίνει τη δυνατότητα σε παραγωγούς να τεκμηριώνουν την αξία των προϊόντων τους, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε εξαγωγές. Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι και αγρότες γενικότερα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία τους είναι ενημερωμένα, τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσο και σε φορολογικές δηλώσεις. Τυχόν ασυμφωνίες μπορούν να «παγώσουν» πληρωμές, ακόμη και όταν έχουν εγκριθεί κονδύλια. Παράλληλα, όσοι αναμένουν αποζημιώσεις πρέπει να παρακολουθούν την πορεία των φακέλων τους και να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχεία. Η έγκαιρη διόρθωση λαθών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ άμεσης πληρωμής και πολύμηνης καθυστέρησης. Το επόμενο διάστημα, με το μελισσοκομικό πρόγραμμα να «τρέχει» και τις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕκαι ΕΛΓΑ να προχωρούν, διαμορφώνεται ένα κρίσιμο παράθυρο για την οικονομική σταθερότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Για τους παραγωγούς, η σωστή οργάνωση και η τήρηση των διαδικασιών θα καθορίσουν πόσο γρήγορα θα φτάσει η πολυπόθητη ενίσχυση στα ταμεία τους.