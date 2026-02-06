Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
Στα γαλλικά βραβεία Grammy θα τιμηθεί η Νάνα Μούσχουρη, για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ερμηνεύτρια θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο La Seine Musicale.
«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», ήταν τα λόγια της Νάνας Μούσχουρη τα οποία, με τα οποία ξεκινάει η ανακοίνωση και έπειτα αναγράφεται: «Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν… Η φωνή της ξεπέρασε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς. Μια τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί για να τιμηθεί η εξαιρετική καριέρα της, στην επόμενη τελετή των Victoires de la Musique».
Η Νάνα Μούσχουρη έχει τιμηθεί πολλές φορές για την συνεισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαιτέρως στον ελληνικό και τον γαλλικό. Το γαλλικό κράτος της έχει απονείμει τις εξής τιμητικές διακρίσεις: Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών.
ΠΗΓΗ: http://protothema.gr