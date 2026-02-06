Αναζήτηση
Τριετής φυλάκιση σε πρώην διευθυντή καρδιολογικής – Το φακελάκι των 3.000 ευρώ το πλήρωσε 50.000!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για φακελάκι καταδικάστηκε ο πρώην διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύψους 3.000 ευρώ.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο γιατρό για δωροληψία.

Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ. Στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου δόθηκε αναστολή έως την έφεση και του επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχει καταδικαστεί ο εν λόγω καρδιοχειρουργός για ανάλογη πράξη.

Αγροτική ανάσα για τους μελισσοκόμους: Νέες δράσεις,...

0
Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις παρεμβάσεις στη μελισσοκομία...

Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά...

0
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Στα γαλλικά...

Προηγούμενο άρθρο
Άρειος Πάγος: Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Δικαίωση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Επόμενο άρθρο
Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους μετά τις καταγγελίες, τι ισχύει
ΠΚ team
ΠΚ team
