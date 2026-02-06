Κρήτη: Σε 13 χρόνια φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο καταδικάστηκε ο σωφρονιστικός υπάλληλος που είχε εμπλακεί σε εμπορία ναρκωτικών!

Την ενοχή του σωφρονιστικού υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Αγυιάς στα Χανιά, που είχε συλληφθεί στα τέλη του 2024 για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών εντός της φυλακής, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Ο 59χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και 1 χρόνο για οπλοκατοχή. Επιπλέον, του επεβλήθη χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.
Για την υπόθεση κατηγορούνται άλλα 4 άτομα, οι δυο εκ των οποίων κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών και 2 έγκλειστοι των φυλακών που κρίθηκαν ένοχοι.
Η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης κατέπεσε.