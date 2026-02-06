Αναζήτηση
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κρήτη: Σε 13 χρόνια φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο καταδικάστηκε ο σωφρονιστικός υπάλληλος που είχε εμπλακεί σε εμπορία ναρκωτικών!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την ενοχή του σωφρονιστικού υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Αγυιάς στα Χανιά, που είχε συλληφθεί στα τέλη του 2024 για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών εντός της φυλακής, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο 59χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και 1 χρόνο για οπλοκατοχή. Επιπλέον, του επεβλήθη χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται άλλα 4 άτομα, οι δυο εκ των οποίων κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών και 2 έγκλειστοι των φυλακών που κρίθηκαν ένοχοι.

Η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης κατέπεσε.

 

http://flashnews.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Μεγάλο Μήνυμα του νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας...

0
Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

0
Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο...

Το Μεγάλο Μήνυμα του νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας...

0
Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

0
Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τριετής φυλάκιση σε πρώην διευθυντή καρδιολογικής – Το φακελάκι των 3.000 ευρώ το πλήρωσε 50.000!
Επόμενο άρθρο
H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Μεγάλο Μήνυμα του νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

Αγροτική ανάσα για τους μελισσοκόμους: Νέες δράσεις, πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις παρεμβάσεις στη μελισσοκομία...

Η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Στα γαλλικά...

H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST