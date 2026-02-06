Το Μεγάλο Μήνυμα του νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου θα τελεστεί το πρωί του Σαββάτου.
Σε κλίμα πανηγυρικό, με τη συγκίνηση να κατακλύζει τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος απηύθυνε το απόγευμα της Παρασκευής το Μέγα Μήνυμα. Με τη σημερινή τελετή της εις Επίσκοπον χειροτονίας του, ανοίγει ένας νέος και ιδιαίτερα σημαντικός κύκλος, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου αλλά και συνολικά για την Εκκλησία της Κρήτης.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, ο νέος Μητροπολίτης στάθηκε ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης του κλήρου και του λαού για την ανάγνωση της Πράξης της Εκλογής του, ενόψει της αυριανής εις Επίσκοπον χειροτονίας του. Με λόγο σεμνό και βαθιά εκκλησιαστικό, αποδέχθηκε το «επίταγμα», δηλώνοντας δημόσια την πλήρη υποταγή του στο θέλημα της Εκκλησίας.
Την τελετή παρακολούθησε πλήθος πιστών που είχε συρρεύσει από νωρίς στον μητροπολιτικό ναό, ενώ παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Θεόδωρος και ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος, καθώς και δεκάδες ιερείς από ενορίες των Μητροπόλεων Πέτρας και Χερρονήσου, αλλά και Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Τα πρακτικά της εκλογής ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου κ. Νύμφωνας Βασιλάκης, ενώ στη συνέχεια αναγνώσθηκε το υπόμνημα της εκλογής, το οποίο υπέγραψαν στον Κώδικα τα μέλη της Συνόδου.
Στο πλαίσιο της τελετής του Μεγάλου Μηνύματος εψάλη Εσπερινός και ακολούθησε προσκύνημα του νέου Ιεράρχη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, πρώτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
Η σημερινή χειροτονία του, που θα τελεστεί το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος πιστών, τόσο από τα Χανιά όσο και από τη γενέτειρά του, τη Νεάπολη Λασιθίου, οι οποίοι θα μεταβούν στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή για την Εκκλησία της Κρήτης.
Το Μέγα Μήνυμα
Συγκινημένος και χαρούμενος ο νέος Μητροπολίτης απεύθυνε το Μέγα Μήνυμα τονίζοντας: «Νεύσει Θεοῦ, ὅτε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν σεβασμία θεία καὶ ἱερὰ χορεία τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοπροβλήτων Μητροπολιτῶν, τῶν συγκροτούντων τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ηὐδόκησαν προαγαγεῖν ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, πείθομαι τῷ θείῳ αὐτοῦ προστάγματι.
Εὐχαριστῶ τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ εὔνοιαν, ἣν ἐπέδειξε πρὸς τὴν ἐμὴν μετριότητα. Εὔχομαι δὲ ὅπως ὁ Κύριος ὁ Θεὸς μὲ ἀξιώσῃ νὰ ποιμάνω τὸ ἐμπιστευθὲν Αὐτῷ ποίμνιον εἰς νομὰς σωτηρίους καὶ νὰ παραστήσω τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν. ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν».
Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης
Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος (κατά κόσμον Εμμανουήλ) Ταμπακάκης γεννήθηκε στη Νεάπολη Λασιθίου στις 10 Αυγούστου 1976. Τα πρώτα του γράμματα τα έλαβε στη γενέτειρά του, ενώ το 1991 μετέβη στην Αθήνα, όπου φοίτησε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή.
Το 1994 εισήχθη, κατόπιν Πανελληνίων εξετάσεων, στο Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1998 με βαθμό «λίαν καλώς». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκάρη μοναχός το 1996, λαμβάνοντας το όνομα Τίτος, και εγγράφηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Σελλινάρι.
Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας Νεκτάριο και υπηρέτησε στο πλευρό του έως το 2002, οπότε και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και διορίστηκε εφημέριος στην Ενορία Ευαγγελιστρίας Μοχού Πεδιάδος. Λίγο αργότερα χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης.
Το 2003 μετέβη στη Γαλλία, όπου υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας, Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων και Διευθυντής της Φοιτητικής Εστίας της Μητροπόλεως. Παράλληλα, παρακολούθησε επί τετραετία σεμινάρια φιλοσοφίας και βυζαντινού πολιτισμού στη Σορβόννη.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκκλησιαστική Ιστορία με βαθμό «άριστα», με θέμα που αφορά κρίσεις του Ορθοδόξου Κλήρου στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, ενώ διαθέτει άριστη γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας.
Με την επιστροφή του στην Κρήτη το 2007 διακόνησε ως Ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, ενώ το 2010 ανέλαβε Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς του νησιού.
Το 2015 διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, έχοντας την ευθύνη του συντονισμού των διοικητικών και ποιμαντικών δομών, με έμφαση στην επικοινωνία με τον κλήρο, τους νέους και την τοπική κοινωνία.
Στις 28 Ιανουαρίου 2026 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, αναλαμβάνοντας πλέον τη βαριά αλλά τιμητική διακονία μιας ιστορικής Μητρόπολης της Κρήτης.
