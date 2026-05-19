Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται και θα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται εμπράκτως για την δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου και τη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης»

Στην Περιφέρεια Κρήτης στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Βουλευτών, εκπροσώπων φορέων της Δικαιοσύνης, καθώς και Υπηρεσιακών στελεχών συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρεται και θα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται εμπράκτως και όχι απλώς λεκτικά, για την δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου και για την βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.

Μίλησε για το ιστορικό των διαδικασιών και υπενθύμισε την έμπρακτη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου στη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης με τη δωρεάν παραχώρηση ανάλογων χώρων τονίζοντας:

«Όσο και αν ο Δήμος συνεισφέρει στην καλύτερη απονομή της Δικαιοσύνης με τη δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Εφετείου και της αίθουσας για τις δίκες του Πρωτοδικείου, αυτά είναι πολύ λίγα με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση απονομής της Δικαιοσύνης, που γίνεται κυρίως στο κεντρικό κτίριο και σε άλλα διάσπαρτα κτίρια.

Αυτό, λοιπόν, στο οποίο κατέληξε η σημερινή συνάντηση και θεωρώ ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων από όλους, είναι ότι θα δρομολογηθεί μια ενδιάμεση λύση για αυτό το διάστημα που μπορεί να είναι περί τα οκτώ χρόνια για να αποκτήσουμε το Δικαστικό Μέγαρο και όλοι θα προσπαθήσουμε να μην είναι περισσότερο.

Όμως, η κοινή εκτίμηση είναι ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να είναι και λιγότερο. Γι’ αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, η ενδιάμεση λύση, την οποία πρότεινε ο Υπουργός και έγινε αποδεκτή, είναι η χρήση του κτιρίου του πρώην ΟΤΕ στο κέντρο του Ηρακλείου, με τη διαμόρφωση χώρων που έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα, όμως θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στη δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης να προχωρήσουν ταχύτατα οι εργασίες ανακαίνισης στο υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, επισημαίνοντας ότι:

«Δημιουργούνται οι συνθήκες για την βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο σε έναν βραχύ χρονικό ορίζοντα, διατηρώντας επαναλαμβάνω, την προοπτική και πραγματοποιώντας όλες τις ενέργειες έτσι ώστε σε έναν αναγκαστικά πιο μακρό χρονικό ορίζοντα να δημιουργηθεί και το νέο Δικαστικό Μέγαρο.

Το σημαντικό είναι ότι από την σύσκεψη αυτή προέκυψε μια ρεαλιστική εκτίμηση για αυτό το έργο από το οποίο δεν υποχωρούμε ούτε στο ελάχιστο. Θέλουμε να γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και με την διαδικασία που έχει δρομολογηθεί, όμως η διαπίστωση της σημερινής συνάντησης είναι ότι αυτό δεν θα γίνει αύριο».

Καταλήγοντας ο Αλέξης Καλοκαιρινός, επανέλαβε ότι ο Δήμος ήταν, είναι και θα παραμείνει αρωγός της κοινής προσπάθειας: «Ο Δήμος είναι αρωγός. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι συντελεστές της Δικαιοσύνης. Δικαστικοί, δικηγόροι και εμείς είμαστε εδώ.

Η βάση μιας παραγωγικής συζήτησης είναι ο ρεαλισμός και η ειλικρίνεια και βέβαια να αποφύγουμε οποιαδήποτε ρητορική πολιτικής χροιάς γύρω από ένα ζήτημα που είναι καθαρά ένα ζήτημα κοινής ωφέλειας και υπεράσπισης των θεμελιωδών αρχών που οφείλει μια Πολιτεία ευνομούμενη».

Πριν την σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, προηγήθηκε συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια.