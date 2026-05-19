Την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαϊου 2026 ξεκινούν οι αιτήσεις για δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.) Δήμου Ρεθύμνης

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το σχολικό έτος 2026-2027 σε Κ.Δ.Α.Π., Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.) του Δήμου Ρεθύμνης.

Ειδικότερα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είναι από Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 ώρα 23:59.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις παραπάνω δημοτικές δομές, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες παρακαλούνται να υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης:

Για ΚΔΑΠ : https://www.rethymno.gr/information-services/press-release/dt2-18-05-2026.html

Για Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.): https://www.rethymno.gr/information-services/press-release/dt3-18-05-2026.html

Ακολουθώντας τους ίδιους συνδέσμους θα βρουν ανηρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τον ισχύοντα κανονισμό που διέπει το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών, τα γενικά κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων , το δικαίωμα υποβολής ένστασης, τα τροφεία, την έναρξη φιλοξενίας και όλα όσα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς /κηδεμόνες.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα παρακαλούν τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις οδηγίες προτού συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής των παιδιών τους, προκειμένου να αποφύγουν ταλαιπωρία και, κυρίως, να διακινδυνεύσουν την απόρριψη της αίτησης τους ως ελλιπούς ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης κλπ.

Οι οδηγίες είναι αναλυτικές και ως εκ τούτου δεν θα παρέχονται πληροφορίες τηλεφωνικώς από την Υπηρεσία επί της διαδικασίας εγγραφής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το σεβαστούν. Εντούτοις, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με κάθε Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό ή ΚΔΑΠ για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν και για την εν γένει φιλοξενία των παιδιών.

Επιπλέον, προτείνεται στους γονείς να καταθέσουν την αίτηση το συντομότερο δυνατό και να αποφύγουν την εξάντληση του χρονικού περιθωρίου που τους παρέχεται, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ελέγχου της αίτησης και ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία για τυχόν ελλείψεις.

Η συσσώρευση πολλών αιτήσεων κατά το τελευταίο τριήμερο προ της λήξης της προθεσμίας, ενδεχομένως λόγω έλλειψης χρόνου, να μην επιτρέψει στην Υπηρεσία να ενημερώσει εγκαίρως τους αιτούντες για ελλείψεις ή τυχόν λάθη στην αίτηση που χρήζουν διόρθωσης, με αποτέλεσμα την απόρριψη της.