«Νέο Δικαστικό Μέγαρο, προσωρινή λύση με το κτίριο του ΟΤΕ και άμεσες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο»

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη από τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

«Η κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αποτελεί ένα πάγιο, δίκαιο και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων του τόπου. Είναι ένα έργο απολύτως αναγκαίο, που θα διασφαλίσει σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές συνθήκες για την απονομή της Δικαιοσύνης στους πολίτες του Ηρακλείου.

Πρόκειται, όμως, για ένα μεγάλο έργο, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί συγκεκριμένες θεσμικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες είναι αναπόφευκτα χρονοβόρες. Όσο έντονη κι αν είναι η πίεση και όσο ισχυρή κι αν είναι η βούληση όλων μας, είναι σαφές ότι το νέο Δικαστικό Μέγαρο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οφείλουμε να δώσουμε στο μεταξύ μια αξιοπρεπή λύση που θα καλύψει τις ανάγκες των επόμενων ετών, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου. Η λύση της μίσθωσης του κτιρίου του ΟΤΕ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας για την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί σε χώρους που ανταποκρίνονται στο κύρος του θεσμού και στις ανάγκες δικαστικών λειτουργών, εργαζομένων, δικηγόρων και πολιτών.

Η προσωρινή αξιοποίηση του κτιρίου του ΟΤΕ αποτελεί μια ολοκληρωμένη και απολύτως λογική λύση, η οποία απαντά σε ένα υπαρκτό αίτημα και υπηρετεί την αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο λαϊκισμός να εμποδίζει λύσεις που είναι προς όφελος των πολιτών. Η απονομή της Δικαιοσύνης δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων ούτε αντιπαραθέσεων. Είναι ευθύνη όλων μας να υπερασπιζόμαστε τη λογική και να δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα.

Η σημερινή σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης είχε θετικό και συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, για τη σαφή δέσμευσή του σε τρία κρίσιμα ζητήματα:

1. Την προώθηση της κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

2. Την αποδοχή του αιτήματος για την ενδιάμεση, αξιοπρεπή και λειτουργική λύση της μίσθωσης του κτιρίου του ΟΤΕ.

3. Την προώθηση των αναγκαίων εργασιών επισκευής και συντήρησης στο υφιστάμενο

Δικαστικό Μέγαρο.

Είναι χρέος όλων μας – των συλλογικών οργάνων, των θεσμικών φορέων και του δικηγορικού κόσμου του Ηρακλείου – να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα διαμορφώνεται μια λύση που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες μέχρι την οριστική ολοκλήρωση του νέου Δικαστικού Μεγάρου».