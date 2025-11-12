ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εντάσσονται πάνω από 100.000 πολίτες.

Ο πρώτος οριστικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που περιλαμβάνει περισσότερους από 100.000 πολίτες, οι οποίοι εντάσσονται στη δράση, δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, από τους νέους ωφελούμενους, περισσότεροι από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) ή μέσω email στη διεύθυνση allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr .

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
Μια διαδρομή περίπου 40 χρόνων στους χώρους της Βικελαίας Βιβλιοθήκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Δημήτρης Σάββας αφηγείται στην εφημερίδα «Πατρίς» τους πιο...

Επίδομα 250 ευρώ – Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα τα λάβουν οι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 28 Νοεμβρίου θα πληρωθούν τα 250 ευρώ και...

Βορίζια: Συνελήφθη ένας 23χρονος για τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

ΠΚ team ΠΚ team -
Εντοπίστηκε το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα...

Πώς στήθηκε η απάτη με πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme». Πολυτελή μεταχειρισμένα...

