Επίδομα 250 ευρώ – Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα τα λάβουν οι δικαιούχοι

Στις 28 Νοεμβρίου θα πληρωθούν τα 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου – Με τι κριτήρια πληρώνονται τα επιδόματα.
Χωρίς αίτηση θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα και οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
Πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι θα πληρωθούν το συγκεκριμένο επίδομα, αρκεί να πληρούν το όριο ηλικίας που έχει τεθεί και να μην ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Κοινώς, η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αντί για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, λόγω τραπεζικού ωραρίου.
Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και λαμβάνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο 2025.
Σε διαφορετική περίπτωση οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από την επόμενη χρονιά. Π.χ. Αν για έναν συνταξιούχο, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει βγει εντολή για προσωρινή σύνταξη τον Οκτώβριο, τότε δεν δικαιούται το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα πριν από τα Χριστούγεννα.
Δικαιούχοι είναι επίσης:
–Ανασφάλιστοι υπερήλικοι, δηλαδή άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα και επομένως δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ.
–Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, ακόμα και όταν ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Με τι κριτήρια πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώ
Ακολουθούν αναλυτικά τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για το επίδομα 250 ευρώ και την πληρωμή:
–Ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ (άγαμοι)
–Ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης)
–Αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ (άγαμοι)
–Αξία ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης).
Η επιστροφή ενοικίου αφορά ενοικιαστές που πλήρωσαν περισσότερα ποσά από όσα δικαιούνταν ή υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις τους.
