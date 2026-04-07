Ανακαλύφθηκε χρυσό μενταγιόν του 9ου αιώνα με την μορφή του Ιωάννη του Βαπτιστή

Γιατί οι αρχαιολόγοι το χαρακτηρίζουν σπάνιο και μοναδικό.

Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της βρετανικής υπαίθρου συνεχίζουν να φωτίζουν άγνωστες πτυχές του παρελθόντος, φέρνοντας στο φως αντικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η πρόσφατη ανακάλυψη στο Νόρφολκ, η οποία στρέφει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στις θρησκευτικές παραδόσεις της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Ένα σπάνιο χρυσό μενταγιόν-νόμισμα που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα ανακαλύφθηκε στο Νόρφολκ, προσφέροντας μια ασυνήθιστη ματιά στο θρησκευτικό και πολιτιστικό τοπίο της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης.

Το σπάνιο αυτό εύρημα, που απεικονίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχει χαρακτηριστεί ως «μοναδικό και μυστηριώδες», εγείροντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του και το πολιτισμικό του πλαίσιο.

Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, ο ειδικός νομισματολόγος Simon Coupland, υπογράμμισε τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του ευρήματος, χαρακτηρίζοντάς το «αλλόκοτο» και ανόμοιο με οτιδήποτε άλλο έχει καταγραφεί έως τώρα από εκείνη την περίοδο.

Η μία πλευρά του νομίσματος δείχνει το προφίλ ενός γενειοφόρου άνδρα με τη λατινική γραφή για το όνομα Ιωάννης, ενώ η άλλη πλευρά φέρει τμήμα μιας λατινικής επιγραφής που μεταφράζεται ως «βαπτιστής και ευαγγελιστής». Πηγή φωτογραφίας: Andrew Williams / Norfolk County Council

Σπάνια και μυστηριώδης ανακάλυψη

Το εύρημα εντοπίστηκε από ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων κοντά στο Ντάντον (Dunton), δυτικά του Φέικενχαμ (Fakenham). Πρόκειται για ένα τρυπημένο χρυσό μενταγιόν, κατασκευασμένο στα πρότυπα του σόλιδου (solidus), ενός τύπου νομίσματος που χρησιμοποιούνταν κατά την ύστερη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο.

Αν και ημιτελές, το κομμάτι διατηρεί αρκετές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τα εξαιρετικά του χαρακτηριστικά.

Η σπάνια απεικόνιση του Ιωάννη του Βαπτιστή

Η μία πλευρά του νομίσματος απεικονίζει μια γενειοφόρο μορφή σε κατατομή, η οποία ταυτοποιείται μέσω μιας λατινικής επιγραφής ως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η πίσω όψη περιλαμβάνει εν μέρει σωζόμενο κείμενο που ερμηνεύεται ως «Βαπτιστής και Ευαγγελιστής».

Αυτό και μόνο καθιστά το νόμισμα εξαιρετικά σπάνιο. Κατά τον 9ο αιώνα, τα νομίσματα που κόβονταν στη Δυτική Ευρώπη —ιδιαίτερα υπό τη δυναστεία των Καρολιδών— απεικόνιζαν συνήθως βασιλείς ή αυτοκράτορες και όχι θρησκευτικές μορφές.

Οι απεικονίσεις αγίων ή του Χριστού ήταν συνηθέστερες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Ασβεστολιθικό ανάγλυφο του Ιωάννη του Βαπτιστή από τη Ζάκυνθο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Ελλάδα.Πηγή:Public Domain

Το νόμισμα που αψήφησε τις ιστορικές προσδοκίες

Αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ο τρόπος με τον οποίο αμφισβητεί τα καθιερωμένα ιστορικά πρότυπα. Ο Coupland σημείωσε πως δεν γνωρίζει κανένα άλλο νόμισμα της εποχής των Καρολιδών που να απεικονίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο εύρημα πιθανώς μοναδικό στο είδος του.

Το στυλ της γραμματοσειράς υποδηλώνει ότι το νόμισμα χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνα, παρουσιάζοντας ομοιότητες με νομίσματα που κόπηκαν στις δεκαετίες του 860 ή του 870.

Ωστόσο, η εικονογραφία του δεν συνάδει με τα πρότυπα εκείνης της εποχής. Το ιστορικό πλαίσιο ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο. Γύρω στο 870 μ.Χ., το βασίλειο της Ανατολικής Αγγλίας, είχε κατακτηθεί από τους Βίκινγκς.

Οι Σκανδιναβοί έποικοι δεν ήταν ακόμη χριστιανοί, γεγονός που εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: Γιατί να κατασκευάσουν ή να φοράνε ένα αντικείμενο που απεικονίζει μια εξέχουσα χριστιανική μορφή;

Αυτή η αντίφαση έχει ωθήσει τους ειδικούς να κάνουν υποθέσεις για πιθανές πολιτισμικές ανταλλαγές ή άγνωστες επιρροές μεταξύ των κοινοτήτων των Βίκινγκς και των Χριστιανών.

Ένα νόμισμα εκτός χρονικού πλαισίου

Ο Coupland περιέγραψε το εύρημα ως κάτι που απλώς δεν συνάδει με τα υπάρχοντα ιστορικά πλαίσια. Στη συνέντευξή του στο BBC, το παρομοίασε με «ένα παιδί που προσπαθεί να χωρέσει ένα εξαγωνικό αντικείμενο σε μια τετράγωνη τρύπα» — μια παραστατική αναλογία που καταδεικνύει πόσο δύσκολη ήταν η ταξινόμηση του μενταγιόν.

Η παρουσία του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη χριστιανική παράδοση, είναι γνωστός ως ο Πρόδρομος του Ιησού, υπεύθυνος για τη βάπτισή Του στον Ιορδάνη ποταμό και την παρουσίαση του έργου του στο κοινό.

Παρά τη σημασία του, η απεικόνισή του σε νομίσματα αυτής της εποχής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στη Δυτική Ευρώπη.

Τα επόμενα βήματα

Το μενταγιόν-νόμισμα υποβάλλεται επί του παρόντος στην επίσημη διαδικασία αξιολόγησης θησαυρού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένας ιατροδικαστής (coroner) θα αποφανθεί εάν χαρακτηρίζεται ως νόμιμος θησαυρός βάσει της βρετανικής νομοθεσίας.

Εάν κηρυχθεί θησαυρός, ενδέχεται να αποκτηθεί από το Μουσείο του Κάστρου του Norwich, το οποίο έχει ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την ένταξη του κομματιού στη συλλογή του. Παρά την ημιτελή του κατάσταση, το εύρημα θεωρείται ένα εξαιρετικά πολύτιμο και σημαντικό αντικείμενο.

Προσφέρει μια σπάνια ματιά σε μια περίοδο πολιτισμικής μετάβασης και εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον θρησκευτικό συμβολισμό, το εμπόριο και την καλλιτεχνική έκφραση στην πρώιμη μεσαιωνική Ευρώπη.

Μια ανακάλυψη που θα ξαναγράψει την ιστορία;

Αυτό το μυστηριώδες μενταγιόν-νόμισμα ενδέχεται τελικά να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνιών των Βίκινγκς και των Χριστιανών.

Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του και η απροσδόκητη εικονογραφία του υποδηλώνουν ότι το πολιτισμικό τοπίο της Ευρώπης του 9ου αιώνα ήταν πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι θεωρούταν μέχρι πρότινος.

Καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν το εύρημα, ένα πράγμα είναι βέβαιο: Αυτό το μικρό χρυσό μενταγιόν άνοιξε την πόρτα σε ένα πολύ μεγαλύτερο ιστορικό μυστήριο.

