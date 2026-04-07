Άγιο Φως 2026: Πώς θα φτάσει στην Αθήνα παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή – Οι λεπτομέρειες της αποστολής

Τη διασφάλιση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, παρά τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ERTnews, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει αεροσκάφος για το Τελ Αβίβ, ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ η ελληνική αποστολή θα μεταβεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, και συγκεκριμένα στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο κ. Λοβέρδος, συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, θα παραστεί στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως, από όπου θα το παραλάβει για να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του Αγίου Φωτός για τον ελληνισμό, χαρακτηρίζοντάς το «ψυχή των Ελλήνων» κατά την περίοδο του Πάσχα. Όπως σημείωσε, συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο θρησκευτικά, αλλά και σε επίπεδο ηθικό και ψυχολογικό. «Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη διαχρονική αξία του εθίμου.