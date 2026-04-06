Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιώτης θα ανέβει στα Ιμαλάια για καλό σκοπό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιάννης Στεφανογιάννης θα επιχειρήσει τη διάσχιση του Νεπάλ και την ανάβαση της μεγαλύτερης οροσειράς του κόσμου, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του Συλλόγου “Ορίζοντα”.

O Γιάννης Στεφανογιάννης θα επιχειρήσει τη διάσχιση του Νεπάλ και την ανάβαση των Ιμαλάϊων, της μεγαλύτερης οροσειράς του κόσμου, την ανυπέρβλητη πρόκληση για τους περισσότερους ορειβάτες.

Η πανελλήνια ορειβατική ομάδα θα κινηθεί επί 2 εβδομάδες στις παρυφές του Έβερεστ, την υψηλότερης κορυφής του πλανήτη, καθώς και στη σκιά μερικών από τις υψηλότερες κορυφές άνω των 8.000 μέτρων της ίδιας οροσειράς, με πορείες δεκάδων χιλιομέτρων, σε θερμοκρασίες ακόμη και κάτω των -25οC.

Ο κύριος στόχος της αποστολής, που ξεκινά από την πρωτεύουσα Κατμαντού, είναι η κατάκτηση της κορυφής Kala Patthar, κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, με υψόμετρο 5.540 μέτρα, περνώντας από τον καταυλισμό βάσης του Έβερεστ και τον παγετώνα Khumbu, έναν από τους μεγαλύτερους παγετώνες των Ιμαλαΐων, διασχίζοντας απόκρημνα μονοπάτια και κρεμαστές γέφυρες, σε απομονωμένα από τον πολιτισμό χωριά, βουδιστικά μοναστήρια και εθνικά πάρκα μέσα σε ανέγγιχτη φύση, με τη βοήθεια και την υποστήριξη οδηγών της ορεσίβιας φυλής των Σέρπα.

Με το εγχείρημά του αυτό ο Γιάννης Στεφανογιάννης επιθυμεί να προβάλλει το έργο του Συλλόγου “Ορίζοντα” και να συμβάλλει στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά δεξαμενής φύλαξης μοσχευμάτων για την Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη αγορά θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διαδικασίας συλλογής και φύλαξης μοσχευμάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων σε ασθενείς με λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες αιματολογικές κακοήθεις νόσους, για τις οποίες η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρόκειται για μια επένδυση ζωής, που θα προσφέρει σε εκατοντάδες ασθενείς μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.

Στήριξη της προσπάθειας

Η προσπάθεια του Γιάννη Στεφανογιάννη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του Συλλόγου «Ορίζοντα» για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού για την αγορά της δεξαμενής. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν οικονομικά, ενισχύοντας έναν σκοπό που μετατρέπει τον αθλητισμό σε πράξη ζωής.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΙΒΑΝ: GR94 0172 7580 0057 5802 3813 023 (Όνομα Δικαιούχου: Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης) Αιτιολογία: RUN4LIFE

Ο αγώνας συνεχίζεται. Γιατί κάθε χιλιόμετρο μπορεί να γίνει ελπίδα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST