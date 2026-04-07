Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΡΗΤΗ

Μεσολόγγι: Ρίγη συγκίνησης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Η μεγαλειώδης παρουσία των Κρητών.

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τιμώμενη χώρα ήταν η Γαλλία, την οποία εκπροσώπησε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer. Για πρώτη φορά μεταφέρθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό ο εμβληματικός πίνακας του φιλέλληνα Eugène Delacroix, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», εμπνευσμένος από την ηρωική Έξοδο, και εκτίθεται στο Μεσολόγγι.

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, Νίκος Καστρινάκης, τίμησε με την παρουσία του την επέτειο των 200 χρόνων και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους, τη συγκινητική νυχτερινή ευλαβική πομπή, η οποία κατέληξε στον Κήπο των Ηρώων και ολοκληρώθηκε με το δρώμενο της αναπαράστασης της ανατίναξης από τον δημογέροντα Χρήστο Καψάλη.

Αμέσως μετά τις εκδηλώσεις, ο κ. Καστρινάκης δήλωσε:

«Οι εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές, καθώς συμμετείχαν ομάδες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ήταν μια υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι να μη ξεχνάμε την ιστορία μας και τις πατρίδες μας, και ότι ο αγώνας για την ελευθερία αξίζει να κατέχει πάντα την πρώτη θέση στις ψυχές μας. Είμαι πολύ περήφανος για την άψογη παρουσία των Κρητών στις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα ικανοποιημένος που, για πρώτη φορά, συμμετείχε και το λάβαρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.»

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν, με αγήματα Κρητών, ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω «Η Κρητική Αναγέννηση», με Πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Κλεισαρχάκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ρόδο» από τα Χανιά, με Πρόεδρο τον Νίκο Μαθιουδάκη, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Ομόνοια», με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Ελλάδας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών τον Θεόδωρο Τσόντο, η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης, καθώς και ο Λαογραφικός Όμιλος Τζανιδάκη, με επικεφαλής τον Χρήστο Τζανιδάκη από το Ρέθυμνο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανακαλύφθηκε χρυσό μενταγιόν του 9ου αιώνα με...

0
Γιατί οι αρχαιολόγοι το χαρακτηρίζουν σπάνιο και μοναδικό. Οι αρχαιολογικοί...

ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ...

0
Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου. Ο Υπουργός...

ΠΚ team
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST