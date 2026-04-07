Νεκρή η γυναίκα που έπεσε από το βράχο της μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα

Τραγωδία στα Μετέωρα με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από πτώση.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr πρόκειται για μια Ελληνίδα ηλικίας περίπου 66-67 ετών η οποία επισκέφτηκε το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.
Υπό άγνωστες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από τον βράχο που βρίσκεται το μοναστήρι. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ ενώ διασώστες επιχειρούν να προσεγγίσουν το σημείο για να ανασύρουν τη σορό της άτυχης γυναίκας.
Ουδείς γνωρίζει έως τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στο κενό ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και αυτό της αυτοκτονίας καθώς όπως ανέφεραν πηγές στο protothema.gr «και άλλες φορές έχουν σημειωθεί αυτοκτονίες από τους βράχους των Μετεώρων. Τίποτα δεν αποκλείεται».