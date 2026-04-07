« Ο Δήμαρχος Πλατανιά συμμετείχε με παρουσίαση των Αστικών-Ηπειρωτικών Δήμων στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων»

Ο Δήμος Πλατανιά, ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, συμμετείχε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε μια σημαντική στιγμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θέτει τις βάσεις για έναν νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα της ανθεκτικότητας και της πολιτικής προστασίας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή 150 Δημάρχων από όλη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική και την ενότητα της Αυτοδιοίκησης σε μια νέα εποχή συντονισμένης δράσης και συνεργασίας με την Πολιτεία, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Αργυρούπολης -Ελληνικού, κος Ιωάννης Κωνσταντάτος .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, πραγματοποίησε ειδική παρουσίαση για τους Ημιαστικούς-Ηπειρωτικούς Δήμους της Χώρας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό τους ρόλο ως πυλώνες συνοχής και ανάπτυξης.

Όπως υπογράμμισε, «…οι ημιαστικοί-ηπειρωτικοί Δήμοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας και λειτουργούν ως κρίσιμος συνδετικός κρίκος μεταξύ αστικών, αγροτικών και τουριστικών περιοχών, με ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και σημαντικές δυνατότητες…»

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος επανάφερε το πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Απόδοση μέρους του Τέλους Ανθεκτικότητας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, για έργα Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας «….ότι η ενίσχυση των Δήμων με επαρκείς πόρους αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης…»

Ολοκληρώνοντας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «…Η σημερινή συμφωνία δεν αποτελεί απλώς ένα θεσμικό βήμα, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, όπου οι Δήμοι έχουν ενεργό ρόλο, λόγο και τα κατάλληλα εργαλεία. Οι ημιαστικοί-ηπειρωτικοί Δήμοι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας, πρέπει να στηριχθούν έμπρακτα, τόσο θεσμικά όσο και χρηματοδοτικά..»

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του σχεδιασμού και της πρόληψης, τη δημιουργία τοπικών κέντρων διαχείρισης κινδύνων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και δεδομένων και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου πολιτικής προστασίας με ενεργή συμμετοχή των Δήμων.

Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να πρωτοστατεί συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο.