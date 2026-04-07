Κρήτη:Ολοκλήρωση Διακρατικών Εργαστηρίων με συμμετοχή φορέων και εθελοντών στην Λάρνακα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg «Act4All».

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σημαντική συμμετοχή τα δύο διακρατικά εργαστήρια για την πολιτική προστασία που διοργανώθηκαν στις 2 και 3 Απριλίου 2026 στη Λάρνακα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ACT4ALL».

Το «ACT4ALL» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα–Κύπρος και υλοποιείται από ένα δυναμικό εταιρικό σχήμα φορέων των δύο χωρών, το οποίο απαρτίζεται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Εταιρία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και την Πολιτική Άμυνα Κύπρου. Τα συγκεκριμένα διακρατικά εργαστήρια διοργανώθηκαν από την ΑΝΕΤΕΛ, με την ενεργό συμμετοχή και συμβολή του συνόλου των εταίρων του έργου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, η Βασιλική Μαδούλκα, προϊσταμένη του τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Περιφέρειας Κρήτης και η Γεωργία Σφακιανάκη,

προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ηρακλείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα συμβάλλοντας στον σκοπό του εργαστηρίου φορέων για την ανάδειξη ομοιοτήτων, διαφορών και δυνατότητας σύγκλισης των θεσμικών πλαισίων των δύο χωρών.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διακρατικής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και την ενδυνάμωση των εθελοντικών δομών. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης κρίσεων,

όπως η προστασία και διαχείριση των ζώων, καθώς και η υποστήριξη και ασφαλής διαχείριση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), ενισχύοντας μια πιο συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτική προστασία.

Το πρώτο εργαστήριο, πραγματοποιήθηκε την με τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας και φιλοζωικών οργανώσεων από την Κύπρο και την Κρήτη, ενώ το δεύτερο εργαστήριο με την παρουσία αιρετών και στελέχη δημοτικών και άλλων αρμόδιων αρχών της Κύπρου, ενώ παράλληλα, συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων πολιτικής προστασίας από την Κρήτη, ενισχύοντας τη διακρατική διάσταση της δράσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος δήλωσε, ότι, «η παρουσία της πολυμελούς αποστολής από την Κρήτη και η γόνιμη αλληλεπίδραση με τις αρχές της Κύπρου, επιβεβαιώνουν ότι η κοινή δράση ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στη γνώση και τη συνεργασία, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά κάθε σύγχρονη πρόκληση.»