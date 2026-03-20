Ανακοίνωση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου: Παράταση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σας ενημερώνουμε ότι το Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2026 και έως την πρόσληψη του εποχικού φυλακτικού προσωπικού, ως εξής:

1. Ωράριο λειτουργίας κατά το μήνα Απρίλιο 2026
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 08.30 π.μ. – 15.30 μ.μ.
Τετάρτη: 10.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026): 12.00 – 17.00 μ.μ.
Κυριακή του Πάσχα: (12.04.2026): κλειστά

2. Η προσέλευση των επισκεπτών θα επιτρέπεται έως και είκοσι (20΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

3. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό κατά την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) και 1η Μαΐου, επίσημες αργίες του Κράτους.

4. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του.

