Δήμος Χερσονήσου:Διαρκής επικοινωνία με επιχειρηματίες και εμπλεκόμενους φορείς για το έργο ανάπλασης λιμενικής ζώνης

Πιστός στη δέσμευσή του προς τους επιχειρηματίες του Λιμένα Χερσονήσου και μετά την αναλυτική ενημέρωση που παρείχε δημόσια στο πλαίσιο της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συνοδευόμενος από την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, επισκέφθηκε τον χώρο του εργοταξίου ανάπλασης της λιμενικής ζώνης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος συνομίλησε με επιχειρηματίες και τους ενημέρωσε ότι τα δεδομένα της εξέλιξης του έργου μεταβάλλονται καθημερινά με ταχύτατους ρυθμούς, λόγω των γραφειοκρατικών και τεχνικών δυσκολιών που συνδέονται με την εκτέλεση ενός δημόσιου έργου, το οποίο έχει ιδιαίτερες αρχαιολογικές απαιτήσεις.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, τονίζοντας ότι η επαφή του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθημερινή, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων.

Στο πλαίσιο της επιτόπιας παρουσίας του, ο Δήμαρχος, μαζί με τον ανάδοχο του έργου κ. Απόστολο Ορφανό, επιθεώρησαν τα σημεία όπου εξελίσσονται οι εργασίες, ενώ συνομίλησε και με τους δύτες που πραγματοποιούν τις υποθαλάσσιες εργασίες.

Ακολούθησε σύσκεψη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπου εξετάστηκαν όλες οι πτυχές του έργου και αναζητήθηκαν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, τόσο για την επιτάχυνση της προόδου του όσο και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά την τουριστική περίοδο.

Μάλιστα, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων ο κ. Δήμαρχος ζήτησε την καθημερινή και ουσιαστική συνεργασία των επαγγελματιών προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στη γένεση τους.

Έμφαση δόθηκε και στον σεβασμό των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν αναδειχθεί, καθώς αποτελούν σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, με την επισήμανση πάντως ότι η ανάδειξη τους μπορεί να συνυπάρχει με την επιχειρηματικότητα.

«Το έργο της ανάπλασης της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου είναι ένα σύνθετο και δύσκολο έργο, του οποίου η υλοποίηση απαιτεί τη συνδρομή και συνεργασία πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών, όμως στόχος μας είναι να προχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σεβασμό στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική κοινωνία και στα αρχαιολογικά ευρήματα που αναδεικνύονται» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Κάθε παρέμβαση που απαιτείται από τη δημοτική αρχή θα γίνεται άμεσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο και σε κατάλληλο χρόνο».