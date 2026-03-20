Δήμος Μαλεβιζίου:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού 25ης Μαρτίου

Την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου θα τιμήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου, την Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στο Γάζι την Τετάρτη 25 Μαρτίου, κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και θα ξεκινήσει στις 12:00. Ως αφετηρία έχει οριστεί η συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Καμαριώτη και ως τερματισμός ο Ιερός Ναός Άγιου Νικολάου στην έξοδο του Γαζίου.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του Δήμου, που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Από 8ης πρωινής ώρας της 24ης ως τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2026:

1. Γενικός σημαιοστολισμός.

2. Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βραδινές ώρες.

II.ΕΙΔΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις για το νόημα της Εθνικής Επετείου στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου.

ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Αγίας Μαρίνας (Τσαλικάκι)

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Ομιλία Δημάρχου

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

 Δήμαρχο Μαλεβιζίου

 Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Γαζίου

 Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου

 1ο Νηπιαγωγείο Γαζίου

 2ο Νηπιαγωγείο Γαζίου

 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

 2ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

 3ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

 Γυμνάσιο Γαζίου

 Λύκειο Γαζίου

 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών

 Εθνικός Ύμνος από τους μαθητές

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλες τις Δημοτικές ενότητες θα σημάνουν χαρμόσυνα. Έπαρση της Σημαίας στα Δημοτικά Καταστήματα Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου.

Δημοτική Ενότητα Γαζίου

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Γάζι. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κα. Όλγα Μαρή, εκπαιδευτικός 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου.

ΩΡΑ 12:00 μ.μ.

Παρέλαση κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι.

Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον Κρουσώνα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κα. Κοσμαδάκη Δήμητρα, εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα.

ΩΡΑ 10:30 π.μ.

Τελετή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στον Κρουσώνα

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

 Δήμαρχο Μαλεβιζίου

 Εκπρόσωπος Περιφέρειας

 Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Κρουσώνα

 Εκπρόσωπο Ιδρύματος Αντώνη Γρηγοράκη

 Πολιτιστικό Σύλλογο Κρουσώνα

 Πολιτιστικό Σύλλογο Κιθαρίδας

 1ο Νηπιαγωγείο Κρουσώνα

 2ο Νηπιαγωγείο Κρουσώνα

 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

 Γυμνάσιο Κρουσώνα

 Λύκειο Κρουσώνα

 Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρουσώνα

 Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Κρουσώνα

 Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Κρουσώνα

 Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Κρουσώνα «Η Κρουσανιώτισσα»

 Σύλλογο Οικοδόμων Κρουσώνα

 Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κρουσώνα

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

Δημοτική Ενότητα Τυλίσου

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τύλισο. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνα, μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου Τυλίσου.

ΩΡΑ 10:30 π.μ.

Τελετή στο Ηρώο Πεσόντων στην Τύλισο

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

 Δήμαρχο Μαλεβιζίου

 Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Τυλίσου

 Νηπιαγωγείο Τυλίσου

 Δημοτικό Σχολείο Τυλίσου

 Γυμνάσιο Τυλίσου

 Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου

 Σύλλογο Γυναικών «Η Δίκτυννα»

 Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυλίσου

 Αθλητικό Όμιλο Τυλίσου

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Τυλίσου

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τυλίσου

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

*Στις λοιπές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις

και ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων.

**Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να μεριμνήσουν εξ’ιδίων.