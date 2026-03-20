Κρήτη:Στην παγίδα απατεώνων έπεσε 15χρονος – Πώς τον εξαπάτησαν

Ο ανήλικος τους έδωσε τα κοσμήματα και τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι

Έλειπε η μητέρα από το σπίτι και ο απατεώνας που βρισκόταν στην άλλη άκρη του τηλεφώνου δεν δίστασε να εξαπατήσει τον ανήλικο που βρισκόταν εκεί. Το νέο περιστατικό εξαπάτησης σημειώθηκε στην περιοχή των Γουρνών, χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 15χρονος βρισκόταν μόνος στο σπίτι όταν χτύπησε το τηλέφωνο και το άνδρας που κάλεσε συστήθηκε ως λογιστής.

Κατάφερε έπειτα από σύντομη συνομιλία τους, να πείσει τον ανήλικο να βάλει χρήματα και κοσμήματα σε μία σακούλα και στη συνέχεια να τα παραδώσει σε έναν άγνωστο.

Θύματα όλων των ηλικιών

Θύμα απάτης έπεσε όμως και μια ηλικιωμένη στο Ηράκλειο. Η 87χρονη νόμιζε κι εκείνη ότι μιλούσε με κάποιο λογιστή, πίστεψε αυτά που της έλεγε, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε τα κοσμήματά της σε έναν άγνωστο.

Το κακό με τις απάτες συνεχίστηκε χθες και στο Ρέθυμνο, με θύμα αυτή τη φορά μα 23χρονη.

Το σενάριο – παγίδα ήταν το ίδιο και για εκείνη. Πίστευε ότι μιλούσε με έναν λογιστή, αλλά τελικώς μιλούσε με έναν απατεώνα, που χρέωσε με περισσότερα από 1000 ευρώ τον τραπεζικό της λογαριασμό.