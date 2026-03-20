Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (19.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 22χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 42,3 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή

Συνελήφθη χθες (19.03.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 19.03.2026 ο 22χρονος αφαίρεσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ημεδαπής. Κατόπιν αναζητήσεων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, εντοπίστηκε άμεσα να οδηγεί το αφαιρεθέν όχημα και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Όχημα αποδόθηκε στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνελήφθη ημεδαπός για

παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς

Συνελήφθη χθες (19.03.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 66χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα στα πλαίσια ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης ζώων, από Κλιμάκιο Ελέγχων προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου αποτελούμενο από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε περιφραγμένο οικόπεδο ιδιοκτησίας του 66χρονου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε να διατηρεί (4) σκυλιά ιδιοκτησίας του, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας τους.

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.