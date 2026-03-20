Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Γενική Συνέλευση Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ένωση Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» διεξάγει την Ετήσια Τακτική Γενική της Συνέλευση τη Δευτέρα 23/3/2026 στο Επιμελητήριο , αίθουσα «Καστελάκη» με ώρα προσέλευσης 4.30 μ.μ. (για κέρασμα καφέ) και αυστηρή ώρα έναρξης 5.30 μ. μ .
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.) Οικονομικός Απολογισμός 2025.
2.) Διοικητικός Απολογισμός 2025

3.) Ενημέρωση τρεχόντων θεμάτων ( πνευματικά & συγγενικά δικαιώματα, κατηγοριοποίηση, παρουσίαση ιστοσελίδων)
4.) Ίδρυση φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης εμπορικών σημάτων που αφορούν τα ενοικιαζόμενα καταλύματα.
5.) Openbusiness υποχρεωτική επικαιροποίηση – εγγραφής αδειών λειτουργίας.

6.) Συζήτηση για κάθε θέμα που απασχολεί τους κκ συναδέλφους εν όψει της νέας τουριστικής σαιζόν.
7.) Βράβευση μελών με διακεκριμένες υπηρεσίες προς την Ένωση. Βράβευση πρώην Προέδρου κ. Χατζάκη Εμμανουήλ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST