Ηράκλειο:Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο μαθητής από τα Χανιά είναι καλά στην υγεία του
Με συμπτώματα μέθης μετά από χρήση αλκοόλ μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ένας 15χρονος μαθητής από σχολείο των Χανίων.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο ανήλικος βρισκόταν την Πέμπτη στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκδρομής. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς αγόρασε αλκοόλ από ένα περίπτερο, χωρίς να τον αντιληφθούν οι καθηγητές του.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου περιπτερά.

Ο πατέρας του ανήλικου, αφού κρίθηκε ότι το παιδί δεν χρήζει νοσηλείας, το πήρε και επέστρεψαν στα Χανιά.

