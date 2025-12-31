Ανακοίνωση του ΦΣ Εστιών : Κάτω τα χέρια από τους φαντάρους που στέκονται στο πλάι των αγροτών και του αγωνιζόμενου λαού!

Καταδικάζουμε την επιβολή ποινής φυλάκισης 25 ημερών και αποπομπής από τις Ειδικές Δυνάμεις στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, φοιτητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επειδή εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, απευθύνοντας χαιρετισμό στη συγκέντρωση των σωματείων και φορέων ενάντια στον προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου.

Η κυβέρνηση απέτυχε να καταστείλει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, απέτυχε να ενεργοποιήσει τον “κοινωνικό αυτοματισμό” και τώρα προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα τους! Η προσπάθεια της θα πέσει στο κενό!

Η συγκεκριμένη ποινή έρχεται σε συνέχεια άλλων αντίστοιχων ποινών σε νέους στρατευμένους συμφοιτητές μας, τις προηγούμενες μέρες, οι οποίες έχουν συναντήσει τη μαζική καταδίκη των αγροτών, των εργατικών σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση τιμωρεί στρατευμένους, γιατί αγωνίζονται στο πλευρό του λαού και για να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της χώρας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, συνομιλεί με τον σφαγέα Νετανιάχου και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, προετοιμάζοντας την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Γάζα, εμπλέκοντας βαθύτερα τη χώρα μας στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού.

Με αυτή την απαράδεκτη δίωξη επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι η ένταση της καταστολής πάει χέρι-χέρι με την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τη στροφή στην πολεμική οικονομία, την ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης, της εκμετάλλευσης.

Είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της πολιτικής που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού σε Υγεία και Παιδεία για τα κέρδη των λίγων, που μειώνει κατά 42 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ δίνει δισεκατομμύρια στους εφοπλιστές και τους βιομήχανους, στους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Καλούμε κάθε Φοιτητικό Σύλλογο να καταδικάσει την απαράδεκτη ποινή στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου και να σταθεί στο πλευρό του.

Απαιτούμε να παρθεί πίσω άμεσα η άδικη ποινή που του επιβλήθηκε και να παραμείνει στη μονάδα όπου υπηρετεί, χωρίς καμία άλλη συνέπεια. Να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση σε στρατευμένο που στέκεται στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού.

Καμία συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός έξω από τα σύνορα. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά και έχουν δικαιώματα πολιτικά!